Fostul model Playboy Karen McDougal a dezvăluit detalii intime despre relația „amoroasă” cu Donald Trump. L-a înlocuit cu Bruce Willis

Karen McDougal – una dintre femeile aflate în centrul acuzațiilor de „bani contra tăcere” ale lui Donald Trump – este o republicană de-o viață care a votat pentru el în 2016. „Poate fi grosolan și vulgar, dar când are momentele lui de bunătate, este frumos, merită văzut, pentru că arată că, în interior, mai există o urmă de umanitate în el. Deși ar trebui să aibă mai multă compasiune pentru oameni.”, a explicat ea.

„Eram îndrăgostită de el. El era îndrăgostit de mine. Știu asta pentru că mi-a spus-o tot timpul”, a declarat actrița pentru presa americană. „Îmi spunea: ‘Ești fetița mea și te iubesc. Mă prezenta prietenilor lui.” Spre deosebire de presupusa beneficiară a banilor pentru tăcere, Stormy Daniels, care a descris sexul cu Trump, acum în vârstă de 76 de ani, „cele mai proaste 90 de secunde din viața mea”, McDougal nu are nicio răutate față de cel care avea să devină cel de-al 45-lea președinte – și a subliniat că acesta nu a negat niciodată relația lor.

„Oamenii lui au negat, dar el nu a negat niciodată. El știe că spun adevărul”.”, a spus ea. „Un reporter l-a întrebat: „Ai avut o aventură cu Karen McDougal?” și tot ce a spus a fost: „Nu am făcut nimic rău.”

Petrecere Playboy cu Donald Trump

McDougal l-a întâlnit prima dată pe Donald Trump la o petrecere la piscină de la Playboy Mansion în iunie 2006, pe care Hugh Hefner a organizat-o pentru concurenții lui Trump din „Celebrity Apprentice”. Trump, care era proaspăt tătic, se născuse fiul cel mic Barron cu noua soție Melania, a fost rapid îndrăgostit de fotomodelul, venită în costum de baie, a spus ea.

„M-a urmărit ca un cățeluș, încercând să-mi atragă atenția. S-a atașat atât de mult de mine, încât Hugh Hefner a spus: „Wow, chiar simte ceva pentru tine”. McDougal și-a amintit că Trump i-a dat un ordin gărzii sale de corp, Keith Schiller: „Keith, ia-i numărul ei”.

Mogulul imobiliar devenit vedetă de televiziune a sunat-o câteva zile mai târziu și a invitat-o să ia cina în bungalow-ul său de la Beverly Hills Hotel, unde a povestit pentru Mail că au făcut sex pentru prima dată după ce au primit de la room service friptură și piure de cartofi. „După cină, lucrurile s-au încins și Trump a făcut pasul. Eram atrasă de el, dar nu era ca și cum aș fi căutat să sar în pat cu Donald Trump, mai ales în prima seară”, a spus McDougal.

Fotomodelul a dezvăluit că Trump i-a oferit bani

„Eram îmbrăcată și gata de plecare, iar eu am văzut un teanc de bani în mâna lui. Am spus: Nu sunt genul acela de fată”, a spus McDougal. „El a știut că a făcut o greșeală când a văzut cât de supărată eram. Mi-a spus că sunt cu adevărat specială.” Cu toate acestea, ea „a plâns tot drumul spre casă” în mașina cu Schiller și s-a gândit că nu-l va mai vedea niciodată pe eventualul președinte. „Dar am trecut peste asta”, a împărtășit ea. „Am primit un alt telefon care m-a invitat la cină și nu știu de ce, dar am acceptat”.

A urmat o aventură de 10 luni – în care s-au văzut de aproximativ cinci sau de mai multe ori pe lună -, a spus McDougal, adăugând că acum se simte „rușinată”. „Știam că este căsătorit, dar la acea vreme nu țineam cont de asta. Eram o fată diferită atunci, mă distram și nu mă gândeam prea profund la lucruri”, a mărturisit ea. „Am pus capăt relației la un moment dat”.

În ciuda faptului că presa a prezentat-o ca pe o fostă amantă amară, fosta Playmate a declarat că în cele din urmă ea l-a părăsit pe Trump după ce a început o poveste de dragoste cu Bruce Willis, starul din „Die Hard”. „Sunt prezentată ca fiind amanta nemulțumită, dar nu sunt acea femeie. Eu am pus capăt aventurii”, a spus ea.

Aventura cu Bruce Willis

Ea a spus că se gândea să se despartă de Trump când „un membru al familiei a venit în oraș și am mers la un bar și am întâlnit un bărbat minunat pe nume Bruce”, a spus ea.

„Nu îl înșelam pe Trump, dar Bruce și cu mine vorbeam deja mult la telefon, așa că mi-a fost mai ușor să pun capăt relației. De ce aș fi rămas cu un bărbat căsătorit când Bruce era un tip drăguț și era singur?”, a explicat ea. În lunile premergătoare alegerilor din 2016, ea a spus că a fost de acord să primească un onorariu de 150.000 de dolari în schimbul faptului că nu a făcut publică povestea poveștii lor de dragoste.

„Asta îmi convenea, pentru că nu am vrut cu adevărat ca povestea să iasă la iveală. Am crezut că contractul meu era o situație în care toți câștigau. Nu cunoșteam termenul „catch-and-kill” în acel moment. Am fost un pion în acel scenariu din cauza tuturor lucrurilor de care nu eram la curent”, a spus ea.