Justitie Fostul judecător Ovidiu Puțura acuză că SRI a solicitat o sentință „mare” pentru Dan Voiculescu







Apar noi detalii explozive din „câmpul tactic” și de implicarea SRI în dosarele importante.

Fostul judecător Ovidiu Puțura a povestit, în emisiunea „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, despre mărturia judecătorului Stan Mustață, trimis la închisoare pentru că a refuzat să îl condamne pe Dan Voiculescu.

Judecătorul Stan Mustață, presat de SRI

Potrivit lui Ovidiu Puțura, Stan Mustață i-a vorbit despre presiunile extraordinare făcute din zona SRI pentru a i se da „o condamnare mare” fondatorului trustului Intact.

„Astăzi vorbești cu un om despre ce o să facă peste două-trei luni, iar noaptea moare. Nu mi s-a părut că era într-o stare de sănătate atât de gravă, l-am văzut cu câteva ore înainte să moară.

Cu dosarul cu Dan Voiculescu mi-a spus că a primit dosarul, s-a uitat în el, nu a văzut elemente pentru a da condamnare, a spus că i se ceruse să dea o condamnare mare, de zece ani.

Nu a spus cine i-a cerut, dar mi-a spus că atunci când a zis nu a fost chemat la conducere și acolo era un domn de la SRI, cred că era Dumbravă. Și mi-a zis aveam un coleg judecător care era foarte bun prieten cu domnul de la SRI, mă luaseră să mă certe, zicea intru cu tine în complet și dăm condamnare lui Voiculescu.

Și Mustață a zis: am văzut dosarul, nu am pe ce să dau condamnare, chiar nu am. Și domnul de la SRI i-a spus că trebuie să găsiți o soluție să dați condamnare. Asta mi-a spus domnul de la SRI”, a explicat Ovidiu Puțura.

Stan Mustață, înlocuit cu Camelia Bogdan

După evenimentele povestite de Ovidiu Puțura, judecătorul Stan Mustață a fost înlocuit din completul de judecată de Camelia Bogdan, care i-a dat lui Dan Voiculescu pedeapsa maximă.

De altfel, într-o înregistrare făcută publică de Sebastian Ghiță, fostul președinte Traian Băsescu vorbea chiar de înlăturarea lui Stan Mustață și aducerea Cameliei Bogdan, în conversație fiind inclus și numele lui Florian Coldea.

Ulterior, Stan Mustață a fost arestat și avea să moară în închisoare, fostul judecător susținându-și nevinovăția până în ultima clipă.