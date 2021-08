Trei ani de la moartea lui Stan Mustaţă, judecătorul care nu a vrut să execute ordinele „statului paralel”

Recent, s-au împlinit trei ani de la moartea judecătorului Stan Mustaţă, un episod care a provocat o sumedenie de întrebări legate de episoade suspecte din vieţile unor oameni care s-au opus „sistemului”.

Stan Mustaţă a fost unul dintre cei care nu au vrut să servească justiţia aşa cum li s-a impus, ci a vrut să o servească după lege şi după propria conştiinţă. Iar afirmaţia că în dosarul ICA nu sunt suficiente probe pentru a-i condamna pe inculpaţi l-a costat, în cele din urmă, viaţa.

Înaintea judecării unui termen important în dosarul ICA, Stan Mustaţă a fost ridicat de procurori, iar „spectacolul cătuşelor” a fost difuzat la o oră de maximă audienţă. Condamnat la opt ani şi jumătate de închisoare, pentru luare de mită, Stan Mustaţă a fost plimbat între mai multe penitenciare, deşi starea lui de sănătate se agravase. Bolnav cronic, fostul judecător a ajuns la un spital adevărat atunci când era deja prea târziu.

Elocventă este mărturia Elenei Mustaţă, soţia sa, care a vorbit despre ultimele zile ale judecătorului.

“Ultimul act nenorocit și necugetat pe care l-au făcut a fost atunci când l-au luat de la Rahova, au venit peste el la 2 noaptea mascat și au spus: ”Mustață! Scoală-te că te ducem la Penitenciarul Giurgiu”, penitenciar de maximă siguranță unde se duc numai cazurile disciplinare și el a spus: ”N-am făcut nimic, de ce mă luați?” Știind că el este bolnav, și l-au luat, și pe tot drumul a vomat încontinuu. El când a ajuns acolo n-a putut să mai meargă. Am fost de urgență când am aflat, la el, și când am vorbit cu el mi-a spus: “Elena. Vor să mă omoare. Nu mai pot să îmi țin capul. Nu pot să vorbesc cu tine” și i-am spus: “Du-te dacă nu mai poți să mergi. Du-te și liniștește-te”. L-au dus la spital și au spus probabil doctorii de acolo că este într-o stare foarte gravă și că el n-are ce să caute, că el nu a făcut nimic. Niciun act disciplinar nu a fost făcut. Și atunci, în 2 zile, i-au făcut actele și l-au mutat înapoi la Rahova, bolnav, așa cum era”, relata Elena Mustaţă în 2018.

Aşa cum se întâmplă din ce în ce mai des în România, nici până astăzi nimeni nu a fost tras la răspundere, nimeni nu a plătit pentru abuzurile la care a fost supus Stan Mustaţă.