Fostul iubit al Andreei Raicu va deveni tată pentru a patra oară. Gabriel Stati este cel mai bogat om din Republica Moldova

Anunțul a fost făcut pe contul de Instagram, unde proaspăta soție a milionarului are peste 248.000 de urmăritori. Fostul iubit al Andreei Raicu s-a recăsătorit în urmă cu un an și mai are trei copii din căsnicia anterioară.