Fostul director Mossad a încercat să fure bani din Bulgaria

Un plan nereușit

Cazul a început în 1979, când Zeevi a achiziționat acțiuni la compania aeriană națională a Bulgariei. Acordul nu a decurs așa cum era planificat. În 2006, o comisie internațională de arbitraj a decis în favoarea lui Zeevi, ordonând Bulgariei să îi plătească peste 10 milioane de dolari. Bulgaria a refuzat să respecte hotărârea.

În cele din urmă, Curtea Supremă a decis parțial în favoarea procurorului general, înlăturând garanțiile conturile bancare ale Ambasadei Bulgariei. Zeevi a decis atunci să abordeze Grupul CGI, al cărui președinte era Shin Bet Peri. Cei doi au elaborat un plan în care Republica Congo să ceară arme în valoare de 60 de milioane de dolari, fondurile fiind canalizate prin Israel, astfel încât Zeevi să le poată confisca.

În februarie 2019, Zeevi și CGI au semnat un memorandum de înțelegere în care CGI a declarat că va implementa achiziția de echipamente militare între guvernele congolez și bulgar. Memorandumul de înțelegere a declarat că administratorul tranzacției va fi cineva numit „D”. Documentul nu specifica cine este acest „D”, dar congolezii trebuiau să plătească încasările pentru achiziție într-un cont deținut de el.

Zeevi și CGI plănuiau să depună o cerere de sechestru pentru fonduri odată ce au intrat în contul lui „D”, CHI primind 15% din suma netă primită de participațiile Zeevi, precum și sute de mii de șekeli în avans. După semnarea memoriului de înțelegere, Zeevi a spus că „D” era fostul șef al Mossad-ului, Yatom.

Alte probleme juridice

În cele din urmă, congolezii nu au finalizat comanda pentru echipamentul militar și afacerea a căzut. Cu toate acestea, acest eșec a lansat o dispută între Zeevi și CGI, Zeevi cerând plățile sale în avans, iar CHI susținând că Yatom a fost responsabil pentru eșecul tranzacției și cerând 15 milioane de dolari de la Zeevi. Ambele părți au amenințat că vor aduce situația în instanță, dar amenințările nu au fost niciodată executate.

Nu este prima dată când Zeevi este în centrul intrigilor juridice. În 2001, Zeevi a fost arestat pentru că ar fi folosit documente corporative frauduloase pentru a-și ascunde implicarea în achiziția în 1999 a 19,6% din Bezeq de la Cable and Wireless pentru 632.000 de dolari. Zeevi a fost achitat în acest caz în octombrie 2015. Zeevi a fost inculpat în 2007, sub acuzația de conspirație pentru aprobarea deciziei de a-și acorda un salariu lunar de 10.000 de dolari fără a obține sprijinul legal de la părțile interesate. Zeevi a fost achitat în acest caz în 2011, potrivit The Jerusalem Post.