Fostul decan al Facultății de Arte, sculptorul Cornel Durgheu, evacuat din atelier. E autorul unor lucrări de for public și e prezent în Cartea Recordurilor

Pregătea o expoziție la Roma în această vară. Pe lângă lucrarea cu care a intrat în Cartea Recordurilor, monumentul dedicat Cepei de la Pericei, lucrările sale se găsesc în colecții personale în: România, Ungaria, Israel, Germania, Elvetia, Italia, Egipt, Turcia, Grecia, Slovacia, Austria, Suedia, Finlanda, S.U.A.,Canada, Chile, EcuadoDirecția Patrimoniu Imobiliar din Primăria Oradea a demarat procedura evacuării silite, astfel că executorul judecătoresc şi reprezentantul Primăriei, în prezenţa artistului plastic, au făcut un inventar în mare al lucrurilor aflate în atelierul de creaţie, după care au procedat la schimbarea încuietorilor şi au sigilat uşa de intrare.

Nu e pentru prima dată când omul care a pus bazele Facultății de Arte din Oradea și autorul unor lucrări de for public se vede evacuate. I s-a întâmplat și cu atelierul deținut în Cetatea Oradea, acolo unde era sediul Facultății de Arte. <Dacă există astăzi în Oradea o instituţie academică serioasă de arte vizuale şi un grup aşa de mare de artişti stabiliţi în Oradea şi Bihor, apreciaţi pretutindeni, aceasta se datoreşte în mare măsură omului, managerului, artistului şi dascălului Cornel T. Durgheu>, spunea Prof. univ. dr. Raoul Şorban.

Direcția de Patrimoniu face contracte pe un an – doi, potrivit Profesorul Cornel Durgheu

Primăria, proprietara spațiului, și așa modest, într-o curte comună, spune că l-a evacuate pe sculptor din sediul de pe strada Clujului fiindcă nu ar fi plătit. Sculptorul invocă o hotărâre de Consiliu local din 2016, care i-ar fi permis să plătească o chirie ca artist, mai mică decât ceea ce Primăria Oradea invocă că pretinde, adică o chirie pe care să o plătească fundația sculptorului. Profesorul Cornel Durgheu spune că Direcția de Patrimoniu face contractele pe un an- doi, pe fundație. < Din toamnă, m-au anunțat că ei au contract cu fundația, nu au treabă cu sculptorul. Le-am spus că fundația nu are bani, iar chiria pentru fundație e de vreo trei ori mai mare decât pentru artiștii plastici.E u am contestat dintotdeauna, nu fundația a făcut monumentele, ci sculptorul Durgheu. Statul român, prin lege, îmi atribuie spațiu de creație prin lege… Am plătit la zi, ce datoram ca artist. Sunt la cheremul unor funcționari, după vrerile și mofturile lor și consider că e o lipsă de respect totală aici…Cred că cineva a pus ochii pe acest spațiu și dorește să se extindă Nu trebuie permis de către Administraţiile Locale ignoranţilor, celor de rea-credinţă, samsarilor de spaţii şi clădiri ale Statului Român să le acapareze pentru interese egoiste şi foloase necuvenite sub diverse motive şi argumente >, spune Cornel Durgheu.