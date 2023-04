România, câștigătoarea premiului „Cel mai frumos târg de Paște din Europa.” În ce oraș din țară se află

Este al doilea an în care România câștigă premiul pentru „Cel mai frumos târg de Paște din Europa.” Târgul de Paște din Craiova s-a mutat în Parcul Nicolae Romanescu, unde s-a deschis pe 1 aprilie, în zona Foișorului Fanfarei.

Aici, românii, dar și turiștii străini pot admira personajele de poveste, căsuțele de lemn pictate de artiști plastici sau pot cumpăra produse tradiționale și ornamente de Paște. Tema aleasă pentru Târgul de Paște din Craiova 2023 a fost Alice în Țara Minunilor.

Parcul a fost decorat cu figurine de dimensiuni impresionante: pălării, ceasuri, ciupercuțe, două table de șah, exact ca în binecunoscută poveste, Alice în Țara Minunilor, dar și o păpușă gigant, de aproape cinci metri înălțime, amplasată pe Casa Bibescu din parc. Datorită acestor eforturi, România a fost recompensată cu premiul cel mare.

„Este al 2-lea an consecutiv când suntem prima destinație de Paște din Europa. Asta nu poate decât să ne bucure, mai ales că Europe’s Best Destinations, site-ul care ne-a declarat câștigător, este partenerul oficial al Comisiei Europene și bineînțeles că am reușit asta prin votul publicului”, a spus primarul din Craiova.

Ce surprize au fost pregătite la Târgul de Paște

Turiștii pot admira „căsuțele din turtă dulce“, care au fost realizate de sculptorul local Gabi Rizea. Acesta a folosit un paletar de culori inedit, vopseluri și lacuri rezistente. Autoritățile au pregătit și: mii de lalele, locuri de joacă de poveste, bărcuțe, iepurași și alte animale vii, un circuit de karting, dar și spectacole, o grădină zoo și un terariu.

Plase de luminițe au fost instalate pe zonele verzi din parc, dar nu agățate în copaci, așa cum erau oamenii obișnuiți, ci direct pe iarbă, atracția principală fiind „pajiștea cu licurici”, o instalație inedită, compusă din peste 130.000 de beculețe, unde cei mai mulți vizitatori și-au făcut poze.

Autoritățile din Craiova au mai pregătit, pentru turiștii care vin să viziteze orașul, un autobuz supraetajat cu care se pot face tururi, pentru ca aceștia să descopere și alte obiective ale orașului, se arată într-un comunicat.