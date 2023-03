Fosta știristă Dana Războiu recunoaște: „Acolo m-am îmbolnăvit”. Acum nici nu mai deschid televizorul

Dana Războiu a povestit că se simte foarte bine și mult mai sănătoasă de când a plecat din televiziune. Problema care a afectat-o pe ea foarte mult a avut legătură cu mercurul ce se regăsește în aparatura de acolo. Acesta, spune ea, e un subiect pe care vrea să îl promoveze în viitor, după ce va reuși să-și elibereze programul.

Dana Războiu a descoperit că are în organism foarte mult mercur

„Trăiește cu mai puțin stres decât era în televiziune, sincer, și cu mai puțin mercur! Trebuie să zic de subiectul „Mercurul în corpurile noastre”, pentru că mi-am propus să îl promovez, după ce termin cu Campionatul Național de Robotică. Și cred că e foarte mult mercur, în televiziune.

Mulți colegi, din TVR, care au făcut boli grave, nici nu vreau să le rostesc. Și boli metabolice sau de imunitate. E foarte mult mercur în aparatură și, mai ales, în fostele becuri. Sunt neoane, în care e mercur. Dacă e funcțional, nu e o problemă, dar dacă se sparge și rămâne, acolo, nu e înlocuit, atunci devine o mare problemă”, a spus Dana Războiu.

Aceasta a mărturisit că din cauza mercurului descoperit în organismul ei acum face un tratament care se numește terapie de chelare. Pentru asta e nevoită să ia trei pastile pe săptămână, cu patru zile pauză. Ea a spus că pe măsură ce reușește să scape de mercurul din organismul ei are și mai multă energie și se simte și mai sănătoasă.

Fosta vedetă de televiziune spune acum că nici nu mai deschide televizorul, pentru că are alte surse de unde se poate informa. „Nici nu mai deschid televizorul. Îmi iau toate informațiile din telefon, de pe site-uri. Foarte mult Instagram și folosesc CNN, BBC, Telegraf. Aflu exact cât vreau să știu. Și dacă vreau să știu mai mult despre un subiect, atunci deschid articole și citesc”.

Campionatele de robotică, noua ei preocupare

Dana Războiu are doi băieți împreună cu medicul Ovidiu Brînzan, fost ministru al Sănătății. Cel mare, Victor, are acum 19 ani și este foarte pasionat de tot ceea ce ține de robotică. Mama lui a dezvăluit că a atunci când a descoperit că fiul ei o astfel de pasiune, a căutat să îl ducă într-un mediu în care să se dezvolte și în care să învețe și mai mult.

„El era foarte îndemânatic la a face tot felul de chestii prin casă. Făcea alarme, la el în cameră. Dacă deschideai ușa, începea alarma să sune. Alarme luminoase. Se aprindeau becurile când deschideai ușa, la el.

El îmi povestea mie ce face, doar că eu nu înțelegeam și nici nu puteam să îl încurajez, să îl ajut, să îl stimulez. Și, atunci, am căutat un mediu stimulant și am găsit un profesor, care făcea robotică, în Voluntari, într-un garaj, cu copiii. Și mergea la campionatele de robotică prin lume. Inițial, am sponsorizat echipa respectivă, cu bilete de avion și altele. După aceea, am zis ok, dar, așa cum există un Victor, probabil că există sute de „Victori”, în țara asta, care și-ar dori să facă robotică și n-au unde”, a povestit fosta vedetă TV pentru Click.ro.