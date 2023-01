O vedetă TV, bătută de tatăl său și de fostul soț. „Am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume”

Dana Războiu, fosta prezentatoare TV, a povestit că a avut o copilărie de coșmar și că a fost bătută de tatăl ei. Vedeta a sperat să își găsească liniștea lângă fostul soț, dar și acesta a agresat-o de mai multe ori.

Ea a declarat că tatăl ei a fost un om dur, rece și violent, dar că l-a iertat și că a regretat moartea lui. Cu toate astea, Dana Războiu a avut nevoie de multe ore de terapie pentru a uita de momentele din copilărie și din fostul mariaj.

„El a murit făcând un infarct după ce o lungă perioadă a suferit de boli cardiovasculare. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai maleabil în aşa fel încât să trăiască şi acum şi să se bucure de nepoţii lui, pe care nu i-a cunoscut niciodată. (…)

Cred că evit subiectul cu tatăl meu, e unul dureros, pentru că l-am pierdut neapucând să-mi dau seama cât de mult îl iubesc. Pentru un copil e greu să aibă un tată atât de riguros şi de strict, iar el a fost un om foarte strict, iar în timpul vieţii lui nu am fost foarte apropiată de el. Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească.

Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie.”, a declarat vedeta acum ceva timp, potrivit click.ro.

Dana Războiu, bătută de fostul soț

Dana Războiu a fost căsătorită cu Ovidiu Brânzan, dar și acesta a bătut-o de mai multe ori. Vedeta a depus plângere la Poliție și a divorțat de soțul ei.

„Subsemnata Războiu Dana susţin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de soţul meu, Brânzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele.”, se arată în plângerea respectivă, cu mai bine de 19 ani în urmă.

Dana Războiu a renunțat la televiziune și a declarat că este un domeniu cu prea multă dramă. Acum, ea se ocupă de Asociația „Nație prin educație”.