La doar câteva luni de la logadnă, Lili Sandu și Silviu Țolu sunt în culmea fericirii. Fosta soție a lui Bogdan Stelea a anunțat că este însărcinată prin intermediul unui video postat pe Instagram.

„The best Valentine’s Day surprise! (n.r. Cea mai frumoasă surpriză de Valentine’s Day ❤️ Ziua de 15 dec 2019 ora 5.30 am avea să-mi schimbe viața pentru totdeauna! Atunci am aflat că în câteva luni voi cunoaște fericirea suprema aceea de a-mi tine copilașul în brațe🤰🏻

@silviu.tolu Te iubesc! #theTolus”, a fost mesajul postat de Lili Sandu pe Instagram.

Lili Sandu a fost cerută în căsătorie de Silviu Țolu în vara lui 2019, iar acum cei doi plănuiesc nunta. „Mi-aş dori să fie undeva pe plajă să se întâmple, cu apropiaţii mei. Aş vrea ca acest moment în care se celebrează iubirea mea şi a viitorului soţ să nu ţină doar o noapte, ci mai mult. De asta mi-aş dori să fim undeva plecaţi din ţară sau din Bucureşti„, a declarat Lili Sandu la o emisiune tv.

