Fosta soție a fiului președintelui american Joe Biden a dezvăluit cum a aflat că este înșelată

Fosta soție a lui Hunter Biden a dezvăluit momentul în care a descoperit că soțul ei i-a fost infidel, în memoriile ei în care prezintă destrămarea căsniciei lor.

Kathleen Buhle a fost căsătorită cu fiul președintelui american din 1993 până în 2017. Femeia în vârstă de 52 de ani spune că viața ei a fost schimbată pentru totdeauna, în weekendul din 4 iulie 2014. La acea vreme, Hunter, în vârstă de 52 de ani, tocmai se întorsese din Mexic, iar familia lui Kathleen venise în vizită la casa cuplului.

Șoc total

Fratele lui Kathleen, Michael, se uita la fotografii din călătoria surorii sale la Paris Four Seasons de pe iPad-ul lui Hunter. A dat peste o imagine cu o femeie care purta un halat de baie într-o cameră de hotel similară. I-a arătat imediat poza lui Kathleen.

„Corpul meu a înghețat. Ce tocmai văzusem? Mă întorc imediat, am spus și mi-am apăsat iPad-ul la piept în timp ce mă îndreptam spre dormitorul meu din spatele casei. Imaginea prezenta o femeie pe balconul de piatră al unei camere de hotel asemănătoare cu a noastră din Paris, purtând un halat alb Four Seasons.Era tânără și drăguță, cu rimel picurând din ochi. Fotografia era puțin neclară, dar avea o față în formă de inimă, cu buze roșii și păr întunecat“, a scris Kathleen Buhle, în cartea autobiografică, potrivit dailymail.co.uk.

Următoarea poză a fost și mai șocantă. „Vânător. Vânătorul meu. Partenerul meu. Iubirea mea. Stând într-un halat asortat, privind în jos la ceva și, aparent, nu-și dă seama că i se face fotografia“, a mai scris femeia.

Mai multe escapade

Deși au existat mai mereu zvonuri despre viața amoroasă a lui Hunter Biden, soția sa a crezut în el până în acel moment. „În cei 22 de ani petrecuți împreună nu i-am pus niciodată la îndoială fidelitatea față de jurămintele sale“, a adăugat ea.

Când l-a confruntat în legătură cu aventurile sale Hunter i-a dat un răspuns șocant. A recunoscut că atunci când călătorește în străinătate și bea, obișnuiește să apeleze uneori la prostituate. Dar a susținut că nu a avut relații sexuale cu femeia din imagine. „Nu am făcut sex cu femeia din imagine. Iţi promit. Am cunoscut-o într-un club. Eram beat… ne-am păcălit, dar nu am făcut sex“, ar fi fost răspunsul bărbatului.

Kathleen i-a cerut atunci să îi spună cu câte femei a înșelat-o, iar acesta a spus că a avut 5 aventuri. „Au fost de cinci. Toate prostituate. Toate în afara țării. Prima a fost în Spania. O prietenă de afaceri a trimis o maseuză în cameră și s-a dovedit a fi o prostituată. Nu eram treaz. S-a întâmplat. A mai fost o prostituată în Mexic sau poate China, sau Argentina sau Italia. Nici nu-mi amintesc“, i-ar fi spus bărbatul.

Relație cu soția fratelui său

Kathleen a cerut oficial divorțul de Hunter în decembrie 2016, dezvăluind că perechea fusese separată din octombrie 2015, la aproximativ cinci luni după ce fratele său Beau a murit de cancer la creier. După despărțirea lor, Hunter a avut o aventură și cu Hallie, soția fratelui său decedat. Detalii despre aceasta sunt prezente în carte. Relația nu a durat însă prea mult.