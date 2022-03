Hunter Biden, implicat în povestea laboratoarelor biologice. Ar fi asigurat fondurile necesare pentru ucraineni

Moscova a susținut că laboratoarele secrete americane de război biologic din Ucraina au fost o justificare pentru invazia neprovocată a țării vecine luna trecută. A dublat acuzațiile joi, susținând că laboratoarele au produs arme biochimice la comanda familiei Biden. „Președintele american Joe Biden este implicat în crearea de biolaboratoare în Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al Dumei de Stat a Rusiei, Viacheslav Volodin, potrivit presei de stat.

„Un fond de investiții condus de Hunter Biden a finanțat cercetarea și punerea în aplicare a programului biologic militar al Statelor Unite. Este evident că Joe Biden, în calitate de tatăl său și de șef al statului, era la curent cu această activitate”, a continuat Volodin, cerând o anchetă a Congresului SUA și o explicație la Casa Albă.

Legătura lui Hunter Biden cu laboratoarele biologice din Ucraina

Oficialii serviciilor de informații americane au respins mesajele Rusiei drept propagandă de război, explicând că rețeaua de laboratoare biologice a Ucrainei dedicate cercetării agenților patogeni nu era secretă și a primit finanțare publică de la Washington. Cu toate acestea, noua afirmație a Rusiei că fondul de investiții al primului fiu a fost implicat în strângerea de bani pentru proiecte de biolaboratoare din Ucraina a fost corectă, potrivit e-mailurilor care implică relațiile lui Hunter Biden cu Ucraina.

Rosemont Seneca Technology Partners a investit 500.000 de dolari în compania de cercetare a agenților patogeni Metabiota din San Francisco și a strâns alte milioane prin intermediul firmelor care includeau Goldman Sachs, potrivit e-mailurilor găsite pe computer, care a fost abandonat la un atelier de reparații din Delaware în aprilie 2019 sub numele de Joe Biden.

Hunter le-a prezentat pe Metabiota oficialilor de la Burisma, compania ucraineană de gaze în care era membru al consiliului de administrație, pentru un „proiect științific” care implică biolaboratoare din Ucraina. O notă a unui oficial Metabiota adresată fiului vicepreședintelui de atunci spunea cum compania ar putea „afirma independența culturală și economică a Ucrainei față de Rusia”.

Parteneriatul cu Ucraina

Vicepreședintele Metabiota, Mary Guttieri, i-a scris lui Hunter și despre problemele geopolitice care implică cercetările companiei în fosta republică sovietică în aprilie 2014, la două luni după ce Rusia a invadat și a anexat regiunea Crimeea „Așa cum am promis, am pregătit memoriul atașat, care oferă o imagine de ansamblu asupra Metabiota, angajamentul nostru în Ucraina și cum ne putem valorifica echipa, rețelele și conceptele pentru a afirma independența culturală și economică a Ucrainei față de Rusia și integrarea în societatea occidentală”, a scris aceasta potrivit New York Post.

Câteva zile mai târziu, directorul executiv al Burisma, Vadim Pozharski, i-a scris lui Biden despre un „proiect numit „Science Ukraine””. „După cum am înțeles, Metabiota a fost un subcontract cu principalul contactor al DoD B&V (firma de inginerie Black & Veatch)”, a scris acesta. „Ce fel de parteneriat caută Metabiota în Ucraina?”

SUA au acordat 23,9 milioane de dolari companiei Metabiota în 2014, cu 307.091 de dolari alocați pentru „proiecte de cercetare ucrainene”, au arătat înregistrările cheltuielilor guvernamentale. Tânărul Biden s-a lăudat în fața investitorilor că a organizat finanțare pentru Metabiota și a ajutat-o ​​să „obțină clienți noi”, inclusiv „agenții guvernamentale”, potrivit e-mailurilor.

B&V fusese însărcinat în 2010 de către Agenția de Reducere a Amenințărilor pentru Apărare din SUA să construiască un laborator în Odesa, pentru a „îmbunătăți sistemele de supraveghere existente ale guvernului pentru a detecta, raporta și răspunde la atacuri de bioterorism, epidemii și potențiale pandemii”, a spus site-ul companiei.

Hunter Biden, în vârstă de 52 de ani, rămâne sub investigație federală pentru posibilă fraudă fiscală. Ancheta s-a extins în 2018 pentru a analiza modul în care relațiile sale de afaceri în calitate de lobbyist și investitor s-au potrivit cu cariera politică a tatălui său. El a negat acuzațiile de improprietate.