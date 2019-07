E o perioadă de foc pentru ANPC, autoritatea demarând mai multe controale la nivel de țară, dar în special pe litoral. Contactată de jurnaliștii EVZ pentru a obține mai multe informații pe această temă, printre lacrimi, vicepreședintele Liliana Mincă ne-a povestit că tocmai și-a înmormântat o persoană tare dragă.

E vorba despre bunica ei, Maria Andronic, cea care a crescut-o și iubit-o ca pe propriul ei copil. Femeia s-a stins în urma unei boli nemiloase la vârsta de 91 de ani. Cu glasul tremurat, Liliana Mincă a cedat întrebrărilor insistente din partea jurnaliștilor și a povestit despre femeia care acum i-a lăsat un imens gol în inimă.

„Pe 3 iunie am sărbătorit-o pentru ultima oară. I-am adus un interpret de muzică populară care să-i cânte melodiile preferate, cadou de ziua ei. Ea a iubit mult folclorul românesc, portul traditional… Așa m-a crescut, cu aceste valori. M-a preluat de la 6 luni, până la vârsta de 8 ani, când am plecat la școală, la București. M-a învățat să scriu și să citesc. Trebuia să-i scriu în fiecare săptămână o scrisoare, să vadă cât am învățat”, povestește Liliana Mincă. Totodată, povestea Mariei Andronic pare desprinsă dintr-o carte, iar detaliile pe care ni le-a povestit vicepreședintele ANPC sunt uluitoare.

„Ea s-a căsătorit cu bunicul meu, Ștefan Costan, când mama mea avea 7 ani. Mama mea și-a piedut la aceea vârstă mama naturală, în urma unei întreruperi de sarcină. Bunicul a fost un om tare bun, era gospodar, dar avea nevoie de o femeie gospodină pentru că avea de crescut patru copii. A găsit-o pe Maria care era divorțată. Nu o să vă vină să credeți, dar la vremea aceea, ea a divorțat pentru o palmă!”, povestește Liliana Mincă.

„Primul soț, Nechita Andronic, i-a dat o palmă pentru că și-a cumpărat un parfum. Asta se întâmpla în urmă cu 70 de ani! A fost un act de mare curaj pentru vremurile acelea. Mai departe, el, Nechita Andronic, pleacă în țară, la lucru în mină. A lucrat în mină toată viața, până la pensionare. Ea devine mamă pentru cei patru copii ai lui Ștefan Costan, bunicul meu. Îi crește cu iubire și prețuire, ca și cum ar fi fost ai ei. Pe doi dintre frații mamei mele i-a și îngropat… Și le-a dus dorul, a suferit enorm, exact ca o mamă.

Despre bunica, Mamuța cum îi spuneam eu, pot să vă spun că a fost o femeie exigentă, corecta, nu-i plăcea minciuna, nu suporta hoții! Ne-a învățat să muncim de mici, ne-a arătat cum să ținem sapa în mână. Și totuși, nua fost o femeie slabă. Până să se căsătorească a fost bibliotecară, a fost deputat la primărie – cum se spunea pe vremuri și a fost membru de partid. A fost o activisă, dar în mod deosebit un om bun la toate. Era și veterinarul satului, ei locuind în Zahoreni, județul Botoșani, unde întorcea orice animal din moarte, le salva vacile când nu puteau să fete și tot așa”, rememorează fosta șefă a Loteriei.

„Când bunicul meu, Ștefan Constan a paralizat, în urmă cu 45 de ani, Maria a mers cu el la Spitalul Militar și a domit la căpătâiul lui, la picioarele lui, trei ani de zile. Bunica nu l-a lăsat pe mâna nimănui, ea îl spăla, îl îngrijea, ea îl hrănea. Avea o forță fantastică. După ce bunicul s-a stins, noi nu ne-am mai dezlipit de ea. Iarna venea și stătea cu noi la București, ne ducea la școală, iar vara mergea la munca pământului, pentru că ea a iubit tare mult pământul și datinile străbune”, povestește ea.

Dar povestea devine tot mai interesantă, pentru că pe finalul vieții s-a recăsătorit cu primul soț și, de altfel, singurul pe care l-a avut, deoarece ea nu și-a oficializat niciodată relația cu bunicul Lilianei Mincă.

„În final, primul ei sot se pensioneaza și se întoarce în sat. O caută, se regăsesc și se recăsătoresc, ia din nou numele Andronic și are o viață frumoasă. El a murit de un cancer de prostată… Asta în urmă cu două decenii, a stat singură peste 20 de ani. Nici el nu avea copii. Acum sunt îngropați unul lângă altul. Și m-a așteptat, nu s-a dus până nu am ajuns la ea. A tras de timp ca să pot ajunge la ea”, ne-a povestit Liliana Mincă emoționanta viață plină de inedit a bunicii sale, cea care a fost Maria Andronic. Dumnezeu s-o odihnească!

