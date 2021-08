Simona Trașcă trece printr-o experiență traumatizantă de mai multă vreme. Fosta asistentă TV este hărțuită de un bărbat care a făcut o obsesie pentru ea. El își dorește să aibă o relație cu diva și nu se sfiește să arate acest lucru. Tânărul îndrăgostit se numește George, a aflat unde locuiește femeia și o aşteaptă în faţa blocului, o ameninţă cu moartea și cu violul.

Simona Trașcă este hărțuită de mai mult timp

În disperare de cauză, Simona Trașcă a fost nevoită să sune la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor. Ea spune că se simte amenințată și că îi este frică de individul care a făcut o pasiune obsesivă pentru ea. Totodată, ea a formulat și două plângeri penale pe numele individului care nu-i dă pace.

Am chemat poliția, a devenit agresiv, a spus de față cu poliția că da, el recunoaște că mă omoară și că își asumă. Am mai chemat un echipaj de poliție, ne-au dus pe amândoi la secție.

I-am făcut două plângeri penale și am atașat în fiecare zi la dosar faptul că a venit la mine. Mi-a trimis niște mesaje înfiorătoare. Faza e că eu chiar îl simt în stare, asta e problema care mă macină de fapt cel mai mult. Îl simt în stare.”, a spus Simona Trașcă pentru Antena 3.

Familia bărbatului cunoaște problema

„Nu am avut nimic cu el și nu vreau să am. Chiar nu vreau, e dreptul meu. Familia lui a încercat să dea de mine și pană la urmă m -a contactat, și chiar mătușa lui mi-a zis să am grijă. Ei știu de problema pe care o are el. Are obsesia asta foarte mare față de mine, dar ei nu au cum să l controleze.

M-a înfuriat atât de tare cand mi-a spus etajul și apartamentul. Știi frica aia când vii și ieși din bloc și ai senzația că e cineva în spatele tău?”, a mai afirmat Trașcă.

Poliţia a deschis un dosar pentru hărţuire şi ameninţare. Dar nu a fost dat vreun ordin de protecţie, pe motiv că cei doi nu au avut vreo legătură.