Mădălina Pamfile, intrată într-un con de umbră în ultima vreme, revine în lumina reflectoarelor. Ea va participa la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Anunțul a fost făcut pe pagina de Instagram a show-ului difuzat de Kanal D. „Încă trei celebrități se pregătesc să cucerească podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities!

Mădălina Pamfile va participa la emisiunea „Bravo, ai stil!”

Ruxy, Sensy și Mădălina Pamfile pornesc în călătoria transformațională a celui de-al șaptelea sezon al show-ului”, a fost mesajul transmis pe rețeaua de socializare.

Mădălina Pamfile a devenit cunoscută după ce a fost lansată în lumea mondenă de Radu Mazăre, fostul primar din Constanța. Despre cei doi s-a spus că au o relație. Apoi, diva s-a iubit și cu Gabi Matei, fotbalist care juca în urmă cu 8 ani pentru Steaua. Asistenta TV l-a avea o influență proastă asupra jucătorului, după cum acuza Gigi Becali.

„L-am luat pe Matei, că urca mereu în atac. Dar l-a distrus aia, Madalina Pamfile. Așa s-a terminat cariera lui de fotbalist. Dar așa e când n-ai minte. Crezi că accidentările astea sunt doar de ghinion?”, tuna Gigi Becali.

De asemenea, la noul sezon vor mai participa și Anda Adam, și Nicoleta Nucă. La finalul competiției stilistice, câștigătoarea se va alege cu marele premiu și titulatura de „Cea mai stilată femeie din România”.

Cântăreața Anda Adam a mai făcut parte din echipa emsiunii, în calitate de invitat la masa juriului, dar de această dată a acceptat provocarea de a fi concurentă în acest sezon.

Și Anda Adam va intra în acest concurs

„Imaginea, stilul unei femei, constituie o primă carte de vizită, „te poziționează” în fața oamenilor, iar în cazul unui artist, felul în care se prezintă în fața publicului este extrem de important. Cred că de-a lungul timpului, am reușit să îmi construiesc o imagine stilistică proprie, ce mă definește și mă completează, alături de muzica mea. Noi, ca artiști, știm că publicul este foarte atent la imaginea pe care noi o promovăm. Nu de puține ori am fost trendsetter în ceea ce privește stilul vestimentar, am dat tonul și în materie de hairstyling, exemplificând în acest sens apariția mea cu breton, în videoclipul „Dacă ar fi”, când foarte multe fete au apelat la același hairstyling. Abia aștept provocarea „Bravo, ai stil! Celebrities”. Poate fata !”, a spus Anda Adam.