Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti sunt cei care se ocupă de contestația la executare formulată de fostul edil, care susţine că a fost adus ilegal în România. Astfel, magistraţii de la CAB urmează să anunţe o hotărârea cel mai probabil în cursul zilei de vineri. Un rol important în luarea deciziei îl are cu siguranţă răspunsul transmis de instanța din Madagascar.

Radu Mazăre speră să fie pus în situația de dinaintea extrădării şi se pare că are şanse sunt destul de mari. Reprezentantul Ministerului Justitiei din Madagascar a spus că a trimis Ministerului de Externe din Madagascar decizia de anulare a hotărârii de extrădare a lui Mazăre în România.

Mai departe, reprezentanţii Ministerului de Externe din Madagascar ar fi trimis deja, pe cale diplomatică, sentința Ministerului Justiției din România. Avocaţii lui Mazăre susţin că toate actele care au legătură cu extrădarea, aducerea lui și preluarea de către poliştistii români devin nule.

Ce şanse are Radu Mazăre

Asta ar însemna că aducerea acestuia în ţară a fost ilegală, conform Antena 3. Radu Mazăre se află încarcerat la penitenciarul Slobozia și este trimis în judecată în mai multe dosare de corupție. În acest an, la începutul lunii aprilie, Evenimentul zilei dezvăluia în exclusivitate ce veste importantă primea Radu Mazăre în spatele gratiilor penitenciarului Rahova.

Altfel, amintim că în mai 2021, omul de afaceri din Sorin Strutinsky, un apropiat de-ai lui Radu Mazăre, s-a predat în Italia. Pe numele său exista un mandat de urmărire internațională, pentru o condamnare de zece ani și opt luni.

„Condamnat la 10 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare a banilor in forma continuata, conform mandatului de executare cu nr. 1310 emis la data de 06.07.2020 de catre Tribunalul Constanta”, se arăta Poliția Română.

Strutinsky a mai fost condamnat și într-un alt dosar, botezat de jurnaliști dosarul ”Polaris”. El a primit șapte ani și 10 luni de închisoare pentru trei infracțiuni de complicitate la luare de mită. În același dosar, Radu Mazăre a primit o condamnare definitivă de nouă ani de închisoare.

Foto: Inquam Photos / George Calin