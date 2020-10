Potrivit unui comunicat al ANI, în perioadele 28 martie – 3 septembrie 2018, 13 septembrie 2018 – 4 februarie 2019 şi 6 februarie – 1 iulie 2019, Dan Dorin Lazea a deţinut şi exercitat simultan cu calitatea de membru titular în Consiliul de Administraţie al SRTv şi funcţia de consilier (personal contractual) în cadrul unui grup parlamentar al unui partid politic.

Dan Dorin Lazea a fost consilier la Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaţilor, el fiind propus de acest partid ca membru al CA al SRTv.

Lazea şi-a dat demisia din boardul de conducere al Televiziunii Române în august 2020, fiind printre cei care au cerut Parlamentului demisia Doinei Gradea, preşedinte director general al SRTV.

Scandaluri în lanț la TVR

Reporterul Adelin Petrișor a intrat în vizorul controversatei Doinei Gradea, președintele TVR, după ce a dezvăluit că reporterii de teren sunt puși să acopere şi turele colegilor bolnavi de Covid

Adelin Petrișor, reporter special al TVR, dezvăluie că a primit un email de la Doina Gradea, în care i se reproșează că și-a criticat șefii pentru că nu găsesc înlocuitori pentru 2 colegi bolnavi de Covid.

De asemenea, o parte din Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune cere demisia președintelui director general Doina Gradea, anunța în luna iunie Sindicatul MediaSind.

Sindicatul MediaSind susține că „în urma abuzurilor repetate ale administrației Gradea și a managementului defectuos, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație (CA) al Societății Române de Televiziune – SRTV (18 iunie 2020), s-a cerut oficial Doinei Gradea retragerea din funcția de președinte-director general al instituției publice de presă”.

În replică, președintele director general al TVR Doina Gradea a transmis un comunicat în care susține că cererea de demisie este „surprinzătoare și bizară”.

„Episodul la care se face referire în informarea de presă a fost o intervenţie surprinzătoare şi bizară în condiţiile în care, sub mandatul actualului CA, am făcut cele mai mari investiţii în TVR – atât la studioul central, cât şi la toate cele 5 staţii teritoriale, am reluat producţia unor evenimente de anvergură şi, mai ales, am asigurat o bună gestionare a bugetelor pentru a nu repeta episoade de tristă amintire din istoria SRTv care ajunsese, în 2016, la datorii de aproape 150 de milioane de euro.