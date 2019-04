Nu mai este cale de împăcare. Un fost mare atacant al echipei naționale divorțează. „Mi-am exprimat dorința și în fața judecătorilor”

Dana Ganea, soția lui Ionel Ganea, fost atacant al echipei naționale, a declarat că nu vrea să mai continue mariajul, iar o posibilă împăcare este imposibilă.





Ionel și Dana Ganea formează un cuplu de 24 de ani și după mai multe perioade agitate, cei doi au ajuns în pragul divorțului. În precedentele două situații, cei doi s-au răzgândit și nu au mai divorțat, dar acum doamna Ganea este decisă să nu se mai răzgândească. „Aveți impresia că acum mă joc? Eu rămân fermă pe poziție… Nu mai există cale de împăcare. Mi-am exprimat dorința și în fața judecătorilor”, a declarat Dana Ganea pentru cancan.ro.

Acțiunea de divorț a fost înregistrată la data de 7 decembrie 2018 și marți a avut loc un nou termen. Judecătorul a decis să amâne verdictul și le-a transmis celor doi se se mai gândească. Fostul atacant al naționalei ar vrea să rămână alături de soție, dar șansele sunt nule. „Depre motivele de divorț nu are rost să vorbesc, având în vedere că toată lumea îl cunoaște. Cert este că din august 2018 am intrat din nou în conflict. Șanse de împăcare nu mai sunt! Au fost, dar nu a știut să profite de ele. Atât divorțul, cât și partajul vor fi foarte grele, că doar este vorba despre o persoană cu influență. Am cerut inclusiv ordin de protecție în 2017, dar fără rezultat, pe motiv că nu sunt suficiente probe la dosar. Dar ordin de protecție nu cere nimeni aiurea! Că doar nu am cerut că m-a invitat la o cafea…”, spunea Dana Ganea în luna martie. Marți, lui Ionel Ganea, fost atacant al naționalei, i s-a făcut rău și a ajuns la spital.

