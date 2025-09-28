Fost manager de fond la Soros, judecat pentru abuzuri asupra iepurașilor Playboy într-o „temniță” din Manhattan

Fostul manager al Fondului Soros Howard Rubin a fost pus sub acuzare pentru abuz asupra unor femei, într-o „temniță sexuală” din Manhattan, potrivit Departamentului de Justiție (DoJ) american. Se bănuiește că Rubin ar fi cheltuit un milion de dolari pentru o amplă operațiune, care viza foste modele Playboy și femei vulnerabile, se mai arată în actul de acuzare.

Un fost manager de fond al Soros Fund Management a fost pus sub acuzare pentru atragerea unor femei - inclusiv foste modele Playboy - în penthouse-ul său din Manhattan, unde avea o cameră dotată cu o „temniță” izolată fonic. Acolo, spun procurorii, Howard Rubin le-ar fi supus pe femei unor abuzuri sexuale violente.

Howard Rubin, în vârstă de 70 de ani, acum pensionat de la Soros Fund Management, era cunoscut și sub numele de „Howie” și „H”. El a fost pus sub acuzare, alături de Jennifer Powers, în vârstă de 45 de ani, asistenta sa, pentru acuzații federale de trafic sexual și fraudă bancară.

Procurorii susțin că între cel puțin 2009 și 2019, Rubin a condus o rețea extinsă care recruta femei pentru a se angaja în relații sexuale în schimbul banilor, adesea bazându-se pe forță, fraudă și coerciție.

Howard Rubin este acuzat că a folosit acorduri de confidențialitate (NDA) și constrângere pentru a reduce la tăcere femeile care au suferit abuzuri violente, asemănătoare torturii.

Directorul adjunct al FBI, Christopher Raia, a declarat că Rubin a finanțat o operațiune care a lăsat femeile cu cicatrici fizice și traume psihologice. Rubin ar fi investit peste un milion de dolari în zboruri, plăți către femei și întreținerea penthouse-ului din Central Park Manhattan, care era dotat cu dispozitive de imobilizare și electrocutare.

„Inculpații ar fi exploatat statutul lui Rubin pentru a prinde în capcană potențialele victime și a le forța să îndure traume fizice de neimaginat, înainte de a reduce la tăcere orice proteste cu amenințări cu căi de atac legale”, a declarat Raia într-un comunicat de presă care anunța acuzațiile.

Howard Rubin, fost manager de fond pentru George Soros, a pledat nevinovat, după ce a fost arestat vineri în Connecticut. Un judecător american din Brooklyn a ordonat ca Rubin să fie reținut fără cauțiune și a declarat că acesta reprezintă un risc de fugă, în ciuda eforturilor avocaților săi de a-l elibera pe o cauțiune de 25 de milioane de dolari.

Fosta sa asistentă, Jennifer Powers, a fost arestată vineri în Texas și urmează să apară pentru prima dată luni în fața instanței federale din Districtul de Nord al Texasului.

De-a lungul unei cariere de trei decenii, Howard Rubin a lucrat la diverse firme financiare, inclusiv Merrill Lynch, Bear Stearns și Soros Fund Management. Rubin a lucrat la Soros Fund Management din 2008 până în 2015 ca manager de portofoliu, concentrându-se pe titluri garantate cu ipoteci, dar nu există nicio indicație că ar fi avut vreo legătură personală cu George Soros.

Acum pensionar, Howard Rubin și-a construit averea în New York City, unde Jennifer Powers a devenit asistenta sa personală în jurul anului 2011 și a gestionat aspectele logistice ale operațiunii de comerț sexual, au declarat procurorii.

Anchetatorii mai arată că Rubin, cu ajutorul lui Powers, a abuzat femeile după ce le-a convins să zboare la New York pentru a se angaja în acte sexuale sadomasochiste cu Rubin, în schimbul banilor.

Actele sexuale au avut loc inițial în hoteluri de lux, susțin procurorii, iar mai târziu în penthouse-ul cu două dormitoare al lui Rubin din centrul Manhattanului. Acolo Rubin și Powers au transformat unul dintre dormitoare în ceea ce procurorii au numit o „temniță” sexuală, vopsită în roșu, izolată fonic și dotată cu echipamente și dispozitive BDSM, inclusiv un dispozitiv pentru electrocutare, au mai spus procurorii.

Printre femei se numărau victime care fuseseră anterior abuzate sexual, erau disperate financiar sau sufereau de dependență. Odată ajunse în New York, femeile erau încurajate să consume droguri sau alcool pentru a se pregăti pentru relațiile lor sexuale și, uneori, se angajau în comportamente care depășeau sfera consimțământului lor, au declarat procurorii.

În timpul relațiilor, femeile au suferit dureri semnificative, rămânând cu vânătăi și traume psihologice și uneori au necesitat tratament medical, potrivit procurorilor.

Rubin a plătit pentru aceste aventuri prin transfer bancar sau printr-un serviciu de plată precum PayPal sau Venmo. Powers a ascuns uneori plățile pentru a evita tranzacții de peste 10.000 de dolari, ca să evite declanșarea obligațiilor de raportare din partea băncii.

Dacă vor fi condamnați pentru trafic sexual, Howard Rubin și Jennifer Powers riscă fiecare o pedeapsă de minimum 15 ani, până la închisoare pe viață.

Howard Rubin riscă alți până la 30 de ani pentru fraudă bancară, după ce ar fi mințit în documentele ipotecare pentru a o ajuta pe Powers să cumpere o casă în Texas, susținând în mod fals că nu a fost implicat în niciun astfel de proces.

Unele dintre presupusele victime i-au dat în judecată pe Rubin și Powers în 2017. Un juriu a constatat la proces că doar Rubin era responsabil și le-a acordat femeilor despăgubiri 3,9 milioane de dolari. Dar Howard Rubin a anunțat că va face apel la verdict.