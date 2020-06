Astfel, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat săptămâna trecută că este pentru alianțe electorale cu ALDE și cu Pro România. Și nu doar cu partidele, ci și cu sindicatele pe care le-a inclus într-un proiect menit “să reunească stânga românească”.

Electoral vorbind, PSD s-a bazat în mod tradițional pe sindicate și pe cei care le conduc, iar strategia anunțată de Ciolacu readuce în lumina scenei unul dintre cei mai controversați lideri sindicali – Florin Bercea. Bercea este azi prim-vicepreședintele celui mai mare sindicat din România, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăția (CNSRL-Frăția), și nimeni altul decât cel supranumit drept unul dintre “apostolii” lui Sorin Ovidiu Vântu. Sau, cum l-a mai alintat presa locală și centrală, “umbrela de vreme rea a omului lui SOV, Liviu Luca, condamnat la șase ani de închisoare pentru instigare la delapidare în formă continuată. De altfel, în același dosar Realitatea Media era pus sub acuzare și Florin Bercea (în 2013), administratorul special al societăţii Realitatea Media, pentru fals în înscrisuri sub semnătură private și complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

CNSLR-Frăția a fost condusă timp îndelungat, la vedere sau din umbră, de Liviu Luca și are un istoric lung de lideri condamnați penal, după cum remarca anul trecut cursdeguvernare.ro. Anul trecut, Florin Bercea recunoștea cu subiect și predicat că CNSRL-Frăția a aprobat și parafat o înțelegere cu PSD înainte de primul tur al prezidențialelor, deși legislația le interzice sindicatelor desfășurarea de activități cu caracter politic. Dar Bercea nu pare să se fi împiedicat niciodată în detalii… legislative și, în timp ce Luca își ispășește pedeapsa, Bercea își vede în continuare de afaceri. Și nu are puține.

BERCEA AFACERISTU’

Cele mai recente tunuri date sunt în sectorul alimentar și imobiliar, iar despre acestea ne ține la curent presa prahoveană. Bercea a cumpărat sala de box în care s-au format și antrenat Leonard Doroftei și Adrian Diaconu pentru a o transforma într-un proiect rezidențial. “Sala de box în care Titi Tudor a antrenat generaţii întregi de boxeri a fost cumpărată de una dintre firmele controlate de Florin Bercea, fostul şef al Petrolului Ploieşti. Este vorba despre firma care deţine restaurantul Terra Verde din Ploieşti şi Hotelul Cota 1000 de la Sinaia.Tranzacţia s-a făcut la finalul anului trecut pentru o sumă destul de mică (aproximativ 150.000 de euro), iar pe piaţă circulă mai multe zvonuri cu privire la ceea ce doreşte Florin Bercea să facă în acea zonă, detaliază publicația prahoveană.

Un alt proiect l-a deschis acum ceva ani când a inaugurat prima locație a Terraverde, în 2010, “cu activități de restaurant & bar, catering și organizare evenimente.” Iată ce scria Dragoș Pătraru, vedeta TVR, despre tunul lui Bercea. “Comisia de Urbanism a Consiliului Local, pedeliștii au avut drept sarcină acordarea unui aviz favorabil pentru amenajarea unei terase în centrul Ploieștiului, pe domeniul public. Solicitant este Terra Verde, firmă care-i aparține lui Florin Bercea. Ce propune Bercea în schimbul acestui spațiu? 500 de porții de mâncare pentru săracii Ploieștiului. Lunar! Asta înseamnă, dacă socotim la 7 lei porția de mâncare, undeva la 3500 de lei lunar, adică nici o mie de euro. Am consultat oameni care au afaceri în domeniu și o terasă în zona zero a orașului nu are cum să nu scoată un profit net de 10.000 de euro pe lună, timp de șase luni pe an, cât funcționează. Nu mai zic de valoarea chiriei în zonă, foarte ridicată.”

Terasa a fost deschisă după ce Bercea a testat piața, deschizând un Terraverde low-cost într-o fostă casierie Romtelecom. “În acte, localul Terra Verde aparţine unor necunoscuţi. Neoficial, localul îi aparţine lui Florin Bercea, ex FC Petrolul. Sper să ţină preţurile jos în continuare, deşi nu ştiu de unde face profit în condiţiile astea”, scria în 2009 și Bogdan Stoica, un cunoscut jurnalist prahovean.

Anul trecut, a apărut informația că urmează să deschidă o locație nouă și în cadrul Ploieşti Shopping City (la momentul scrierii articolului, numele Terraverde nu se regăsește în lista clienților mall-ului).

Detalii despre acționariatul Terraverde a dat același Pătraru pe blogul său – “/…/ Pentru cei care nu știu care-i treaba, voi explica, pe scurt: în buricul târgului, în față la Dealu Mare, lângă tramvaiul acela care dă ca nuca-n perete în centrul orașului, s-a pus deja scheletul pentru o terasă de 120 de metri pătrați, care aparține firmei Terraverde, la care acționari sunt Liga Asociațiilor Sportive din Petrol și un off-shore din Cipru, Enco Investments Ltd. Firma nu mai este reprezentată de Florin Bercea, care s-a retras din calitatea de administrator în luna august a anului trecut, lăsându-i locul doamnei Renata Rădulescu. Din ce am aflat până acum, doamna este cadru didactic la UPG (voi reveni cu alte amănunte).”

Bercea e cunoscut și pentru prietenia strânsă cu Lucian Rădulescu, supranumit și “Becali de Ploiești”, fiind unul dintre cei mai influenți și controversați oameni de afaceri din Ploiești, cu legături în PSD. S-a remarcat în presa românească anul trecut după ce a amenințat un polițist prahovean. Terenul pe care Rădulescu și-a făcut o benzinărie îi aparține tot lui Bercea, spun surse locale.

TRECUTUL SULFUROS

Numele lui Bercea este legat ombilical de cel al lui SOV și Liviu Luca și al celor trei de Petromservice (devenită PSV Company) și de sindicatele cele mai puternice din România – CNSRL-Frăția, Federația Sindicatelor din Petrom și FSLI ‘Petrol-Energie’. La fel și dosarele penale, soldate cu mazilirea de la puterea informală a lui SOV și Luca.

Potrivit unui articol din hotnews.ro, care citează ziarul Bursa, PSV Company deţinea (la unele încă deține) participații la următoarele firme: Institutul de sondaje Insomar SA, grupul media Realitatea Media, Dixitpress, PSV Company Civind Construct SA, Ziua SRL, Euroest Press SRL, Editura Ziua SRL, Ana-Maria Press SRL, Global Video Media SA, Management Fulcrum SRL, GMG Media Box SA, X-Oil Grup SRL (care are legături cu Publipetrosport, firma lui Florin Bercea, prin care era vorba ca acesta să ruleze şi banii obţinuţi din vânzarea locului Petrolului către Oţelul Galaţi, în 2003), PSV Industries SA, Caţavencu SA, Geoasset SA.

Despre suveica de firme în care este în prezent acționar sindicalistul supraviețuitor și moștenitorul lui Luca la CNSRL-Frăția vă atașăm doar o poză grăitoare. Detalii în episodul următor, căci va continua.