Formula 1 a luat o decizie surprinzătoare. Ce se întâmplă cu Marele Premiu al Arabiei Saudite după atacul terorist de la Jeddah

Organizatorii circuitului de Formula 1 din Arabia Saudită nu par să fie prea înfricoșați de atacul terorist care a avut loc la doar câțiva kilometri distanță de pistă. Jeddah a fost bombardat cu rachete și un incendiu violent a izbucnit. Deși mulți se așteptau ca Marele Premiu al Arabiei Saudite să fie anulat, organizatorii au anunțat că totul se va desfășura conform programului stabilit inițial, relatează bbc.com.

Stefano Domenicali, președintele F1, a chemat piloții și conducătorii de echipe la o reuniune imediat după atacul terorist. Acesta le-a comunicat că nu există modificări cu privire la programul stabilit pentru acest weekend. De asemenea, el le-a comunicat că vor mai fi chemați la o discuție pentru a li se oferi mai multe detalii.

„Formula 1 este în contact cu autorităţile relevante, după situaţia care a avut loc azi. Autorităţile au confirmat că evenimentul poate continua conform planurilor şi noi vom rămâne în contact cu ei şi toate echipele şi monitorizăm îndeaproape situaţia”, a anunţat F1.

„Ne simțim în siguranță aici. Programul din weekend rămâne așa cum a fost anunțat. Securitatea piloților și a fanilor reprezintă o prioritate pentru noi”, a spus Stefano Domenicali, potrivit Sky Sports.

Atacul terorist cu rachete a avut loc vineri la Jeddah, iar în urma sa, un incendiu puternic a izbucnit la o facilitate a companiei petroliere Aramco. Aceasta se află la doar câțiva kilometri distanță de circuitul pe care se desfășoară, în acest weekend, Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite.

În timpul celei de-a doua sesiune de antrenament, pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a transmis echipei sale că simte un miros puternic de fum.

Cum arată programul Marelui Premiu din Arabia Saudită:

Piloții înscriși la Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite au efectuat deja două antrenamente libere. La cea de-a doua sesiune de antrenament, Charles Leclerc, pilotul echipei Ferrari, a fost cel mai rapid. Acesta a fost urmat de Max Verstappen (Red Bull) și de Carlos Sainz (Ferrari).

FP2 Classification (60/60 mins)

Leclerc goes quickest, Verstappen not far behind#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/wbexNoEn49

— Formula 1 (@F1) March 25, 2022