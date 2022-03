Marius Șumudică a luat o decizie surprinzătoare pentru cariera sa. Antrenorul a fost ademenit cu mulți bani

Marius Șumudică (50 de ani) a bătut palma cu echipa Al Shabab din Arabia Saudită și va reveni în fotbal după o scurtă pauză. Tehnicianul român a mai lucrat la această grupare în alte două mandate, în 2012-2013 și în 2018-2019. În luna februarie a acestui an, antrenorul a fost dat afară de la formația turcă Malatyaspor.

Marius Șumudică revine la formația pe care a mai antrenat-o în două mandate

Al Shabab se află momentan pe locul al 4-lea al clasamentului campionatului Arabiei Saudite. Acolo unde este formația pregătită de Cosmin Contra, Al-Ittihad.

„Am vrut să stau până la vară. Voiam să mă odihnesc, dar îmi lipsea fotbalul. Am primit această ofertă și nu puteam s-o refuz, mai ales că e o echipă mare din Arabia Saudită, calificată în Liga Campionilor Asiei.

Echipa e pe locul 4, cu șanse mari de a prinde locul 3, poziție care duce iarăși în Champions League. Doar când spun Ever Banega vă dați seama cu cine merg să lucrez! Oamenii au avut încredere în mine, am avut rezultate foarte bune acolo.

Sunt singurul antrenor care a rezistat un an la acea echipă. Am șansa de a lucra cu unul dintre cei mai buni președinți cu care am colaborat în viața mea”, a declarat Marius Șumudică pentru Digi Sport.

Marele obiectiv e calificarea în Liga Campionilor

Înțelegerea a fost parafată, iar antrenorul va pleca spre noul loc de muncă. „Mâine (n.r. – joi) voi călători acolo. Am semnat deja. Am trimis contractul și totul e OK. Am semnat pe două luni, cu opțiune de prelungire pentru încă un an de zile. Este un contract foarte bun, peste Turcia.

Îmi propun să fac mai mult decât cel de dinaintea mea. Cel mai important e să mă calific mai departe în Champions League. Vom avea șase meciuri. Vreau să pun la punct lucrurile care nu au funcționat, dar sunt și foarte multe lucruri care au funcționat acolo”, a mai afirmat „Șumi” pentru sursa citată.

Șumudică a pregătit-o pe Al Shabab în sezonul 2018/19 și a avut un campionat peste așteptări cu formația la care jucau la vremea respectivă și românii Valerică Găman și Constantin Budescu, terminând pe locul al 5-lea.