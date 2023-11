Fondatorul Untold, Sorin Gadola, și-a schimbat complet viața din cauza unei boli grave

Sorin Gadola afirmă acum că, după atâția ani în care s-a preocupat de sănătatea sa, a realizat că o mare parte dintre problemele sale proveneau din copilărie și din obiceiurile pe care le adoptase.

Sorin Gadola a renunțat complet la stilul său de viață dinainte să se îmbolnăvească

La vârsta de șapte ani, fondatorul festivalului Untold povestește că a descoperit lumea calculatoarelor. Iar de acolo a început o perioadă intensă. Petrecea ore în șir în fața micului ecran, ajungând uneori la 18 ore pe zi.

Această practică a continuat până când a intrat într-un episod depresiv pe care nu îl recunoștea. El menționează că traversa o perioadă în care se confrunta cu o agitație nervoasă și o iritabilitate crescută.

„Ulterior, am lăsat-o puțin mai moale, nu știu exact motivul, foarte probabil îndemnat de părinți. Am început să ies pe afară, a dispărut depresia. Și tot așa, pe parcurs, am făcut tot felul de alegeri proaste.

De exemplu, când am ajuns aproape adult, mâncam numai ciocolată, chipsuri. Iarăși am ajuns să fiu destul de irascibil”, a povestit acesta.

Alegerile zilnice ne influențează profund, spune fondatorul Untold

Sorin Gadola spune că acesta este, de fapt, elefantul din cameră despre care lumea nu vorbește. El însuși povestește că a înțeles cu greu această realitate, conștientizând-o probabil pe la vârsta de 28-29 de ani, când încă nu era adult.

În acea perioadă, a început să devină mai irascibil, iar ulterior a adoptat un stil de viață mai activ, având mai multă grijă de sănătatea sa.

Totuși, recunoaște că, în contextul grabnic al vieții moderne, mulți investesc în proprietăți, mobilă și mașini. Astfel că, sănătatea este deseori neglijată. Același lucru s-a întâmplat și în cazul său.

„Și ajungi la un moment dat la medic, și încerci tot felul de soluții, mai ales atunci când intervine depresia, deoarece totul vine din oxigen, din mâncare, din atitudine care este cultivată psihic, dar trebuie să fie cultivată și din alegerile zilnice”, a mai declarat el în emisiunea iThink de la Antena 3 CNN.

Sorin Gadola, despre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii

Fiul milionarului clujean spune că la un moment dat, problemele cu somnul au devenit tot mai evidente, fiind strâns legate de anxietate și depresie.

Și deși spunea că este trist din cauza unor motive, realitatea era că tristețea lui se accentua deoarece creierul său nu primea oxigenul și grăsimile sănătoase de care avea mare nevoie.

Energia era în scădere, iar comportamentul său devenea atipic și arogant. Toate acestea erau consecințele alegerilor greșite pe care le făcuse în privința stilului său de viață.

„Eu sunt convins că o bună parte din caracter este din lipsa enzimelor, grăsimilor, toate aceste compoziții, și din alegerile pe care le facem zi de zi”, mai povestește Sorin Gadola.