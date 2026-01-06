Focuri de armă și atacuri cu drone la Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământului ca președinte interimar al Venezuelei

Focuri de armă și explozii au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, la câteva ore după ce vicepreședintele Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar, potrivit AFP.

Relatările despre noi focurile de armă și exploziile de luni din Caracas, Venezuela, au apărut la câteva ore după ce vicepreședintele Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar, după arestarea dictatorului comunist Nicolas Maduro de către Statele Unite.

O sursă apropiată guvernului a declarat însă ulterior că situația din capitala Venezuelei este sub control.

Se știe deocamdată că drone neidentificate au zburat deasupra palatului prezidențial Miraflores, din centrul Caracasului, iar forțele de securitate au deschis focul ca răspuns în jurul orei locale 20:00, a declarat sursa citată. Incidentul a avut loc la câteva ore după ce adjuncta lui Maduro, Delcy Rodriguez, a fost învestită în funcția de președinte interimar.

În centrul Caracasului au răsunat rafale de focuri de armă, dar nu la fel de puternice ca în atacul de sâmbătă, înainte de zori, care a dus la arestarea lui Maduro de către trupele Delta Force ale SUA, potrivit unei persoane care locuiește la cinci străzi de palat, care a spus că incidentul a durat aproximativ un minut.

„Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să văd dacă erau avioane care zburau deasupra, dar nu erau. Am văzut doar două lumini roșii pe cer”, a spus rezidentul din apropierea palatului, sub condiția anonimatului.

„Toată lumea se uita pe ferestre să vadă dacă era un avion, să vadă ce se întâmpla”, a mai spus bărbatul.

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat unei solicitări AFP de a comenta.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare arată ceea ce par a fi gloanțe trasoare trase înspre cer.

În videoclip se vedeau numeroși membri ai forțelor de securitate grăbindu-se spre palat după ce s-au auzit împușcăturile.