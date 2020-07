Şaptezeci şi trei de muncitori sezonieri la o fermă de legume de lângă Malvern, comitatul West Midlands din centrul Angliei, au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus, luându-se decizia ca în jur de 200 de lucrători să intre în autoizolare, ca măsură de precauţie, au anunţat duminică agenţia Public Health England (PHE) şi Consiliul local din Herefordshire, transmite Reuters.

Ferma AS Green and Co a fost plasată în carantină în încercarea de limitare a focarului, care urmează altora depistate la producători alimentari, au precizat autorităţile.

În timpul sezonului de recoltare, muncitorii care culeg şi ambalează legumele locuiesc în containere la fermă.

Majoritatea lucrătorilor sezonieri provin din Europa de Est, iar la faţa locului se află translatori care să-i sprijine, a spus Karen Wright, director de sănătate publică al Consiliul din Herefordshire, citată de site-ul Sky News.

Ea a precizat că situaţia se află acum sub control şi că nu există un risc pentru comunitatea din afara fermei.

‘A fost o persoană care nu s-a simţit bine ieri, dar ei sunt bine, ceea ce e grozav’, a adăugat ea.

Potrivit lui Katie Spence, director de sănătate publică al PHE Midlands, compania pusese în practică măsuri de control pentru a reduce riscul de expunere a muncitorilor la coronavirus.

‘În pofida acestor măsuri, un număr mic de muncitori au devenit simptomatici în această săptămână. Ei şi câţiva contacţi apropiaţi din forţa de muncă au fost testaţi iniţial şi depistaţi pozitivi’, a spus ea.

Rezultatele iniţiale au arătat un procent semnificativ de cazuri pozitive, chiar dacă persoanele erau asimptomatice.

Consiliul din Herefordshire a precizat că le va asigura alimente şi produse esenţiale muncitorilor aflaţi în autoizolare.

Sursa: Agerpres

De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 122 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat(31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia)