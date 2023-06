Florina Cercel a fost o stea a cinematografiei românești. Drama prin care a trecut actrița pe când avea doar 28 de ani

Florina Cercel a jucat în roluri de anvergură pe scenele Teatrului Național din București.

Pe lângă teatru, actrița a fost remarcată de marii regizori români, care au distribuit-o în filme care au avut un mare impact la public, și au rămas în memoria colectivă. Un astfel de rol este cel jucat în celebrul film Iarna Bobocilor, alături de Tamara Buciucean Botez, sau alte nume grele din filmul românesc, unde Florina Cercel reprezenta femeia harnică, măritată cu un bărbat leneș și bețiv.

Florina Cercel s-a născut pe data de 28 ianuarie 1943, la Piatra Neamț și a murit 76 de ani mai târziu, la București.

Avea un timbru vocal care te făcea să o remarci imediat. În plus avea o privire expresivă și plină de căldură.

La 21 de ani, Florina Cercel a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea și Victor Moldovan, după care a jucat ca atriță de teatru iar mai apoi în filme precum Roșcovanul, Premiera, Toate pânzele sus, Burebista, Dumbrava minunată, Iarna bobocilor, Ecaterina Teodoroiu, Crucea de piatră, serialele: Inimă de țigan, Aniela, Regina etc.

A fost un om care a trăit frumos

Florina Cercel spunea la un moment dat că este un om care a trăit frumos și că nu are ce să își reprozeze.

„Am renunţat să mă lupt cu timpul. Îl accept şi-l accept ca pe timpul meu, şi nu e deloc greu să mă-ntorc în trecut tocmai pentru că am trăit frumos, cu tot răul care mi s-a întâmplat de-a lungul vieţii. Parcă e mai important frumosul care mi s-a întâmplat cu toţi oamenii mai puţin omenoşi cu mine, tot mi se pare că cel mai adesea am întâlnit oameni buni şi oameni frumoşi”, spunea Florina Cercel.

Sărăcia și anii de război

Născută în plin război, actrița a trăit în sărăcie în primii ani de viață, despre care spunea că au fost foarte grei. Cu un tată militar de carieră, copilăria Florinei Cercel a fost marcată de lipsuri.

Mai mult, Florina Cercel povestea despre un episod, care i-a marcat copilăria și despre care spunea că își aduce aminte foarte des.

„Parcă îmi aduc aminte că simţeam îngrijorarea mamei mele, a tatălui meu, a surorii mele mai mari. Începuse foametea. Au urmat nişte ani îngrozitori nu numai pentru noi, pentru toată România. Sărăcia a fost îngrozitoare. Iar mult mai târziu am înţeles că de fapt era o prigoană politică. Tata era militar, era extraordinar de frumos şi mama a fost frumoasă, amândoi părinţii mei au fost tare frumoşi şi parcă mi-aduc aminte ceva ciudat că tot timpul, toată lumea spunea „să fugim să fugim că vin ruşii. Am această amintire care acum pare hazlie dar atunci mama mă lua în braţe şi simţeam aşa o căldură şi o protecţie extraordinară”, spunea actrița.

A iubit total, de câteva ori

Puțină lume știe că primul soț al actriței, medicul Ioan Perian Liviu i-a murit în brațe.

Tragedia i-a marcat viața și din acest motiv, după cum singură spunea, nu a putut iubit decât de puțin ori în viață.

”Eu am fost îndrăgostită de foarte multe ori. Şi-acuma mă-ndrăgostesc te miri când, aşa, dintr-odată. Mă-ndrăgostesc de oameni, normal. Dar de iubit, ca femeie am iubit de câteva ori. Profund, serios, total, până la capăt. Am fost iubită. Prima mea căsătorie a fost iubirea cea mai completă, cea mai profundă, cea mai totală, şi prin întâlnire, şi prin despărţire pentru că, ştii, e foarte complicat să te gândeşti că prima ta iubire moare odată cu fiinţa pe care o iubeşti. A fost greu. Bărbatul meu a murit în braţele mele”, îşi aminteşte actriţa.

În 2016, Florina Cercel a primit o stea pe Aleea Celebrităților din București.