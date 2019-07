Florina Cercel s-a născut la 28 ianuarie 1943, la Piatra Neamţ, tatăl său fiind prim-trompetist în fanfara unui regiment din Armata Regală, iar mama sa fiind actriţă şi o fire foarte credincioasă.

În cariera sa, marea actriță a jucat peste 100 de roluri în filme şi piese de teatru.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea, Victor Moldovan (1964), notează tnb.ro. În cei peste 50 de ani de carieră, a avut peste 100 de roluri în teatru, film şi radio.

Despre copilărie şi adolscenţă, Florina Cercel rememora, peste ani: „Am avut şi o copilărie şi o tinereţe în care am colindat de la un capăt la altul această ţară, dacă mă gândesc că m-am născut la Piatra Neamţ, am făcut grădiniţa, clasa I şi a II-a la Botoşani, clasele a III-a, a IV-a, a V-a şi a VI-a la Rîmnicu Sărat, unde tatăl meu a fost mutat cu regimentul,- pentru că tatăl meu a fost muzician, a fost prim-trompetist în fanfara unui regiment.

Ulterior, când am ajuns în clasa a V-a, a fost arestat politic şi a trebuit să părăsească armata, iar eu împreună cu mama mea şi sora mea am părăsit oraşul Râmnicu Sărat şi ne-am reîntors la Botoşani. Când tata a ieşit din închisoare, de la canal, am continuat cursurile Liceului „Mihail Eminescu” din Botoşani şi, după examenul de bacalaureat, am dat admitere la Institutul de Teatru şi am intrat de prima dată”, îşi aminteşte actriţa, potrivit radioromaniacultural .

„Florina Cercel se lupta cu o boală extrem de cruntă. Nu s-a simțit bine în ultimele luni, dar a jucat până în ultima clipă. A fost foarte discretă cu suferința asta” , a spus Ion Caramitru, la Digi24.

