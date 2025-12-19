Florin Talpan a cerut excluderea echipelor de club și a naționalei din toate competițiile internaționale

Juristul Florin Talpan a făcut o solicitare către FIFA și UEFA prin care a cerut excluderea echipei naționale și a echipelor de club din toate competițiile internaționale. El reclamă faptul că FRF funcționează în ilegalitate, iar FCSB nu ar trebui să joace în prima ligă, pentru că ar fi trebuit sî fie retrogradată în 2017.

„Voiam să vă informez că, în ultima perioadă, am făcut două demersuri importante pentru CSA Steaua. Am repus pe rol dosarul de la Tribunalul București privind prejudiciul de 37 de milioane de euro. Este un pas foarte mare pe care deja l-am făcut.

Un alt pas important este notificarea trimisă către UEFA și FIFA, prin care informez aceste foruri că Federația Română de Fotbal activează în mod ilegal. Sunt foarte multe probleme acolo”, a anunțat juristul.

„În anul 2017, echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga 4 sau Liga 5. Domnul Burleanu a permis acestei echipe să joace în Liga 1, deși s-a schimbat denumirea și era o altă entitate.

Echipa trebuia să respecte regulamentul și statutul Federației, lucru care nu s-a întâmplat”, a mai declarat Florin Talpan.

El are de gând să meargă și la alte instanțe, dacă FIFA și UEFA nu vor lua măsuri drastice pentru fotbalul românesc. „Am atenționat UEFA și FIFA că, dacă nu vor lua măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția pentru a semnala ce face UEFA.

La tragerea la sorți din cupele europene din acest an, știți ce s-a întâmplat. Acolo au fost niște bani care s-au dat și cineva trebuie să răspundă pentru asta.

„Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene, inclusiv echipa națională, până când Federația Română de Fotbal nu va activa în mod legal. Nu sunt cluburi afiliate, este o întreagă nebunie. FRF a avut suficient timp să intre în legalitate, dar nu a făcut-o”, a continuat Talpan.