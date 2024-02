Florin Ristei, dat uitării. Naomi Hedman, fosta lui parteneră, s-a afișat cu un alt bărbat

Florin Ristei și Naomi Hedman au format până de curând un cuplu, care de altfel, a fost extrem de apreciat în lume mondenă. De ceva vreme umblă zvonuri cum că cei doi s-ar fi separat. Nu de mult, Ristei a precizat că partenera lui a părăsit România, iar relațiile de la distanță sunt sortite eșecului.

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au despărțit

Se pare că Naomi Hemdan a ales să meargă mai departe. Frumoasa mulatră a postat pe rețelele de socializare mai multe poze în prezența unui alt bărbat. Pesemne că relația de dragoste dintre Florin Ristei și Naomi a ajuns la final.

Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare de la X Factor. Ea în calitate de concurentă, el în calitate de jurat. După lungi tatonări, artistul a cerut-o în căsătorie în 2020. Nimeni nu ar fi prezis că Naomi și Ristei o vor lua pe căi separate.

Într-un final, Florin Ristei a confirmat că despărțirea de Naomi Hedman. Doar că, motivele separării nu au fost cele clasice, infidelități, nepotrivire de caracter sau alte minunății, nicidecum. Naomi a decis că vrea să se întoarcă în țara natală.

S-a afișat deja cu un alt bărbat

O idee pe care artistul gălățean nu a agreat-o. În accepțiunea lui relațiile la distanță nu au cum să funcționeze. Deși, au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi încă păstrează legătura și vorbesc de fiecare dată când au ocazia.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță. Știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar, de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat! Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente e nasol. Dar ce să facem frate? Acum m-ai pus, acum o să o sun după ce terminăm aici. Că mi-e dor de ea!”, a mărturisit Florin Ristei.

Despărțirea pare că l-a afectat pe artist, însă nu același lucru putem spune despre fosta lui parteneră. Naomi Hedman s-a afișat de curând cu alt bărbat și pare destul de fericită în prezența lui.

Florin Ristei, de urgență la spital

În tot acest timp în care Naomi se distrează în prezența bărbatului misterios, Ristei întâmpină ceva probleme medicale. Apropiații spun că despărțirea l-a afectat, iar pentru a trece mai ușor peste separare, Florin Ristei s-a refugiat în muncă. O strategie nu tocmai potrivită pentru că organismul lui a cedat, iar cântărețul a ajuns de urgență la spital.

Speak, un apropiat al lui Ristei, a menționat că Florin era „să moară zilele trecute. Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”. Doar, că fostul partener al lui Naomi l-a contrazis. Într-adevăr a ajuns la spital, dar din cauza epuizării. Ristei a fost foarte aproape să leșine.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am mai stat un pic și am zis… Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, potrivit Cancan.