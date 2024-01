Florin Răducioiu s-a logodit de Revelion. O cerere în căsătorie ca în filme

Florin Răducioiu s-a logodit de Revelion cu iubita sa Andreea, care este cu 10 ani mai tânără ca el. Cei doi s-au întâlnit la Milano, unde românca lucra în calitate de secretar economic la Biroul de Promovare Comercial-Economic.

Aleasa fostului internațional deja a postat pe rețelele de socializare o poză cu inelul de logodnă. „Am spus DA!”, a scris Andreea pe Instagram. Răducioiu a distribuit cu mândrie postarea iubitei, arătând lumii întregi că și-a găsit liniștea.

Își răsfață noua iubită

Răducioiu postează poze cu logodnica sa și mesaje de dragoste cu fiecare ocazie. Apropiații cuplului au declarat că cei doi plănuiesc să devină părinți și că se înțeleg foarte bine. : „Seni Seviyorum («Te iubesc», în turcă)”, „Vacanță, iubire, soare”, „Amore, Dolcezza, Bellezza (iubire, blândețe, frumusețe, în italiană)”.

Florin Răducioiu, despre divorțul de Astrid

Răducioiu a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid și au împreună 2 copii. El a declarat că amândoi au greșit și că n-au încercat să își salveze căsnicia. Acesta a mai spus că au apărut multe reproșuri și că nu a mai făcut față situației.

„După 23 de ani, am hotărât în mod civilizat, de comun acord să ne separăm. Probabil s-a terminat dragostea între mine și soția mea. E o chestie delicată. Cred că amândoi am greșit. Și cred că n-am încercat mai mult să salvăm mariajul nostru, căsătoria. Din motive de muncă lucrurile s-au complicat foarte mult și n-am mai putut controla situația. Am încercat să redresăm totul, dar… Reproșuri sunt, e clar că și eu am reproșuri față de ea. Probabil că și faptul că ne-am îndepărtat a fost un motiv în plus”, a declarat Răducioiu pentru Antena 1.

Cariera lui Florin Răducioiu

Florin Răducioiu a fost un fotbalist român, care a jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990 și 1994 și la EURO 1996. De asemenea, el este singurul fotbalist român care a evoluat în toate marile campionate naționale ale Europei, Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania.

Răducioiu este un produs al centrului de juniori al clubului Dinamo București. A fost promovat în prima echipă de antrenorul Mircea Lucescu încă de la vârsta de 17 ani.