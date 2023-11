Ștefan Stan, nefericit în căsnicie din cauza mutării în Germania

Ștefan Stan a povestit că divergențele dintre el și soția sa au apărut pentru că el nu s-a putut muta în Germania, unde a deschis și o cafenea, în colaborare cu un asociat, și unde Simona locuiește de un an. El a declarat că se va ocupa de fetițele lui și că le va vizita cu fiecare ocazie.

Ștefan Stan, nefericit în căsnicie

Artistul a mai spus că divorțează pentru că era nefericit și pentru că nu și-a putut rezolva probleme. Acesta a declarat că va rămâne într-o relație bună cu fosta parteneră de dragul fiicelor lui și că le va oferi tot ce au nevoie.

„Nimeni nu se desparte pentru că e fericit. Nimeni nu face lucrul acesta. Noi suntem fericiți că am ales să mergem pe drumuri separate. Am ales să facem asta și să avem grijă de 2 copii minunați, creați din iubirea noastră. Lor nu le lipsește nimic, au toată atenția părinților. Mai puțin a mea, fizică, dar vorbesc cu fetele mele mereu pe videocall.

Merg la ele în permanență. Toată lumea își dă cu părerea, am văzut că s-au speculat multe lucruri. Era cineva care spunea că eu merg doar o dată la 2-3 luni să-mi văd familia”, a spus cântărețul.

Nu își poate vedea copiii mereu

Fostul iubit al Andreei Mantea a recunoscut că nu își poate vedea fetițele foarte des din cauza contractelor pe care trebuie să le onoreze, dar că își dă silința. El a spus că nu poate trage țepe oamenilor care l-au plătit pentru a cânta la evenimentele lor.

„Până în Germania sunt 2000 km. Cu mașina faci aproximativ 17-20 de ore, fără oprire, e foarte dificil. Plus că te mai oprești, obosești. Nu îmi permit să fac asta tot timpul pentru că am de muncă, am contracte pe care trebuie să le onorez. Eu sunt un om de onoare, nu am tras țepe și nu am făcut prostii”, mărturisește Ștefan Stan, conform Fanatik.ro.

De la ce au pornit certurile dintre Ștefan Stan și soția lui

Artistul a mai spus că el și Simona, mama fiicelor sale, au lămurit detaliile financiare și că au realizat că funcționează mai bine ca prieteni. El a declarat că decizia deja a fost luată și că nu mai există cale de întoarcere.

„Am ajuns la concluzia că noi doi funcționăm mult mai bine ca prieteni. Căsnicia, din punctul meu de vedere, nu este pentru toată lumea. Decizia a fost luată de comun acord. Au intervenit diferite discuții, ea și-a dorit foarte mult ca eu să vin în Germania. Eu nu am putut să fac lucrul acesta.

Am stat și am calculat lucrurile și eu nu pot să fac lucrul acesta. Nu simt că țara aceea ar fi pentru mine. Ca fetele mele să crească și să aibă o educație acolo, da. Și cred că acesta a fost startul, de acolo au pornit divergențele între noi”, a mai spus artistul.