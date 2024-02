Sport Răducioiu critică o vedetă de la FCSB. N-a înțeles nimic din ce a făcut







Florin Răducioiu l-a criticat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, care a fost eliminat în finalul meciului FCSB-Botoșani. El a declarat că n-a înțeles ce a vrut să facă mijlocașul în timpul partidei.

Florin Răducioiu l-a criticat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, după meciul FCSB - Botoșani 3-2. Fostul mare internațional nu a înțeles faultul mijlocașului și a spus că este inexplicabil comportamentul lui.

Florin Răducioiu, despre Darius Olaru

„Nu pot să înțeleg ce i-a trecut prin minte. E o decizie corectă, faultul e dur. A intrat cu picioarele în față, e inexplicabil ce face acolo”, a declarat Răducioiu.

Și Viorel Moldovan consideră că Darius Olaru a greșit: „E clar că e roșu. Cred că și el era surprins că a primit doar cartonașul galben (n.r. - a primit roșu după consultarea VAR). El părea deja resemnat, știa că va primi roșu. Nu a avut ce să comenteze. FCSB îl pierde pentru două etape, păcat”.

O victorie amară

Darius Olaru a declarat că FCSB merita victoria. El a mai spus că echipa sa va fi nevoită să muncească pentru a avea rezultate.

„O victorie amară. Am alergat unul pentru altul. Era clar că meritam victoria. Am încercat să ne închidem, știam că vom avea ocazii pe contraatac. Ei nu prea au avut ocazii. Din păcate, am luat gol repede în repriza a doua. Știam că s-a încurcat Rapid, erau foarte importante punctele. Trebuie să continuăm să muncim la fel și vor veni rezultatele în continuare”, a declarat Olaru, la Prima Sport.

Darius Olaru se scuză

Mijlocașul a mai spus că intrarea a fost periculoasă și că nu și-a dat seama ce a făcut pe moment.

„Eu nu am realizat pe moment, dar am văzut reluarea și nu știu dacă își poate da seama de intensitate. Intrarea a fost periculoasă, dar nu i-am prins piciorul deloc, eu i-am prins piciorul între picioare. Cred că a dat mai mult pentru intrare, nu a fost contact din plin”, a spus Olaru.

În minutul 86, Olaru a intervenit în forță la 25 de metri de propria poartă. S-a dus cu ambele picioare în față și l-a doborât pe Mouaddib. În minutul 91,mijlocașul a primit cartonaș roșu. Acesta va fi suspendat cel puțin două etape, cu FC Voluntari (deplasare) și Petrolul (acasă)