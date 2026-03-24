Florin Prunea susține că o regulă care dă bătăi de cap echipelor ar putea fi scoasă în viitor

Minge fotbal. Sursa foto: Freepik
Echipa națională de fotbal a României va juca joi, de la ora 19.00, pe stadionul Beșiktaș Park, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Înainte de acest meci, naționala României a întâmpinat mai multe dificultăți în alcătuirea lotului, iar fostul internațional Florin Prunea a discutat despre regula Under 21, pe care o consideră o problemă majoră.

Problemele întâmpinate de naționala României înaintea meciului cu Turcia

Pentru meciul cu reprezentativa Turciei, selecționerul Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe dificultăți în alcătuirea lotului. Cele mai recente probleme au apărut la nivelul portarilor, unde Mihai Popa (CFR Cluj) și Ionuț Radu (Celta Vigo) s-au accidentat.

Popa a fost deja înlocuit cu Cătălin Căbuz (FC Argeș), iar Laurențiu Popescu (CS Universitatea Craiova) a fost convocat pentru a-l înlocui pe Radu, dacă accidentarea titularului echipei naționale va fi confirmată.

Prunea: Regula Under 21 reprezintă o problemă majoră

Fostul internațional Florin Prunea a declarat luni, la emisiunea iAMsport LIVE, moderată de Costin Ștucan, că regula Under 21 reprezintă o problemă majoră. Aceasta obligă cluburile să aibă pe teren cel puțin un jucător sub 21 de ani pe toată durata partidei.

„Pe noi ne afectează la atacanți. Noi nu avem un atacant”, a spus acesta.

Florin Prunea. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Prunea: Eu cred că va veni Gică Hagi și va scoate această regulă

Florin Prunea susține că antrenorii din SuperLiga preferă să folosească jucătorii tineri pe posturi considerate mai puțin importante, precum cele de bandă. „Niciun antrenor nu crește atacanți la U21, ca să-l bage. Toți îi bagă ba prin tușă, ba prin lateral. De ce crezi că nu avem atacanți? Pentru că nu creștem nimic. E regula asta tembelă care trebuie scoasă imediat”, a explicat acesta.

De asemenea, el afirmă că, odată cu venirea lui Gheorghe Hagi la conducerea primei reprezentative, regula Under 21 va fi eliminată. „Așa, uite, și cu Târnovanu. Eu am auzit că se gândesc să o scoată. (...) Nu se mai poate, e nenorocire, frate. Eu cred că va veni Gică (n.r. – Hagi) și o va scoate”, a spus acesta.

