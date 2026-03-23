Cum poate fi oprit războiul din Iran. Mișcările pe care trebuie să le facă SUA, Israelul și Teheranul

Războiul din Iran ține cu nervii încordați întreaga omenire, din cauza efectelor catastrofale ce pot duce la punctul final: un război nuclear. Marea întrebare este cum și când ar putea acest conflict să ajungă la deznodământ care să însemne pacea. Adrian Severin a explicat în podcastul realizat, luni, de Robert Turcescu, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, că totul ținde de discuții. SUA și Iran ar trebui să se așeze la masa negocierilor, acolo unde ar trebui să participe și Israelul.

Fostul ministru de Externe al României a explicat că o mare țară musulmană - Iranul - nu poate să fie învinsă cu ușurință, iar continuarea războiului va duce la un haos mondial.

„Iranul nu poate fi redus așa, la tăcere, pentru că este un stat și într-adevăr, întotdeauna geografia a bătut istoria. Deci geografia e mai tare decât istoria. Dacă noi vrem să creăm o istorie a distrugerii Iranului, riscăm să vedem că geografia Iranului e cea care va prevala.

Admițând că a fost creat un haos în Iran, așa cum îl vedem în Libia, în Irak, așa cum îl vedem în Siria. Credeți că suntem în mai mare siguranță în această lume în care statele, în cazul Iranului, cu o populație mult mai numeroasă, de 90 și ceva de milioane de oameni, pot fi ținuțe într-un haos?

Și lumea să fie fericită și în securitate. Este o mare greșeală să crezi asta. Securitatea este indivizibilă. Când cineva se află în insecuritate, când un stat, și mai ales mare, important, cu resurse, cu populație, se află în insecuritate, toată regiunea, toată lumea este în insecuritate”, este de părere Severin.

Fostul ministru de Externe crede că Iranul ar trebui să primească garanții de securitate din partea SUA. Insecuritatea Iranului se vede de unde provine. Provine din prezența bazelor militare americane în zonă. Aceste baze americane s-au dovedit acum factori de insecuritate și pentru țările arabe pe teritoriul cărora se găsesc. Pentru că nu le-au putut apăra, dar le-au făcut țintă. Și arabii își dau seama de asta. Sigur că ele nu pot acum să facă niște declarații anti-americane fiind sub ocupație, ca să zic așa.

Dar e limpede că aceste baze nu sunt factori de securitate pentru nimeni. Sigur că aici se poate negocia, se poate spune, se poate găsi niște echilibre de putere”.

Adrian Severin a mai remarcat că americanii au făcut un gest foarte interesant în ceea ce privește restricțiile impuse asupra petrolului iranian. „Ridicarea embargonului sau blocajului asupra interdicției cu privire la vânzarea petrolului iranian. Deocamdată, cel care se află pe mare. După aia se poate extinde. Va aduce Iranului niște venituri extraordinare. Dumneavoastră nu vă spune nimic lucrul ăsta? Când în timp de război permiți adversarului să câștige bani mulți.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că undeva la Washington oamenii și-au dat seama că lucrurile nu merg așa și încearcă, nu să admită că ei oferă reparații Iranului, pentru că asta ar însemna să admită înfrângerea și nu le convine, dar sub o anumită formă permit Iranului să câștige niște bani.”