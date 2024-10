Monden Florin Piersic trăiește un adevărat coșmar: Îmi vine să plâng! Aici vreau să mor







Florin Piersic se plimbă de cinci luni prin spitale şi clinici de recuperare și nu mai poate să rezistă fără teatru și fără publicul său. În prezent, actorul se află în Ungaria, la stațiunea balneo-climaterică Hajdúszoboszló, dar își dorește enorm să se întoarcă în România. El a spus că vrea să moară în țara sa și că îi vine să plângă când se gândește că este departe.

Florin Piersic, strigăt de disperare

„Îmi vine să plâng! Aceasta este țara în care m-am născut, aici vreau să mor, aici vreau să mai trăiesc și să vă spun că sunt român și o să fiu întotdeauna al dumneavoastră”, a declarat marele actor.

Actorul a recunoscut că a trecut prin momente teribile din cauza problemelor sale de sănătate. El a spus că Dumnezeu și publicul l-au ajutat să treacă peste această perioadă dificilă. Acesta consideră că i-a fost scris să fie în viață acum și să bucure publicul în continuare.

Actorul a trecut prin momente groaznice

„Mi-a fost rău, am avut o infecție la genunchiul stâng, lucru care m-a costat foarte tare. S-au rugat pentru mine. Pentru asta ar trebui să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au dat telefoane, mi-au comunicat prin unul, prin altul. Am aflat fel de fel de lucruri extraordinare de la publicul din România. Sunt fericit pentru că sunt cu dumneavoastră și pentru că sunt mai bine decât cum am fost. Așa mi-a fost mie scris, am avut pe cineva, undeva… Sora mea, care mă iubea grozav… Sau părinții, pe care aș dori atât de mult să-i am alături de mine”, a mărturisit el pentru Wow News.

Când se va întoarce Florin Piersic pe scenă

Florin Piersic a mai spus că medicii îl roagă mereu să facă mișcare, dar că îi este foarte greu. Actorul a declarat că își dorește enorm să se întoarcă în lumina reflectoarelor, dar că nu știe când se va întâmpla acest lucru. El zis că nu poate să vină în fața publicului său șchiopătând pentru că nu vrea să îl dezamăgească.