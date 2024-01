Rețeta lui Florin Piersic: Cum se cuceresc femeile

Florin Piersic s-a născut în 27 ianuarie 1936 la Cluj-Napoca şi a debutat în cinematografie în 1957, cu filmul „Ciulinii Bărăganului”. Actorul a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. Debutul sau având loc pe scena Teatrului Naţional din Capitală.

În cinematografie şi-a făcut debutul cu filmul „Ciulinii Bărăganului” (1957), în rolul lui Tănase. Apoi în „Neamul Şoimăreştilor”. „De-aş fi… Harap Alb”, „Răscoala”. Să nu uităm de „Mihai Viteazul”, „Haiducii lui Şaptecai”, „Zestrea domniţei Ralu”. De asemenea, „Fraţii Jderi”, „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureştilor”. Au urmat „Masca de argint”, „Colierul de turcoaze”. Acestea sunt doar câteva dintre filmele în care Florin Piersic a jucat.

Florin Piersic deține secretul succesului la femei

Florin Piersic, ajuns la vârsta de 87 de ani, are în palmares mai multe cuceriri. Actorul a știut cum să le atragă deoarece avea o frază magică cu car nu da greş. Pe lângă cele trei soții pe care le-a avut, acesta a reușit să cucerească numeroase alte femei și spune că pe toate le-a iubit Actorul a declarat că în fiecare zi a vieții sale a fost îndrăgostit, iar cele asupra cărora și-a revărsat sentimentele au fost numeroase.

„Eu la toate le-am promis că le iau de neveste. Acum nu puteam să le iau pe toate. Nu se putea, dar le ziceam: mi-ar plăcea să fii nevasta mea. Ce compliment mai mare poți să-i faci unei femei decât să-i spui că ți-ar plăcea să fie nevasta ta? Din suflet că doar gura de suflet este legată. Și îi spuneam, dar după aceea mă răzgândeam după o zi-două și ziceam: ce tâmpenie am putut să spun!”, a explicat Florin Piersic.

Marele artist: În ciuda legendelor, n-am fost niciodată un macho

Florin Piersic a mai declarat faptul că nu există limită de vârstă pentru a fi îndrăgostit. Şi chiar dacă a fost considerat un adevărat macho, acesta nu înseamnă că a şi fost. Actorul a declarat, de asemenea, că de fiecare femeie din viața lui a fost cu adevărat îndrăgostit.

„În ciuda legendelor, n-am fost niciodată ceea ce astăzi se numește un macho. Am fost mult mai cuminte decât vă imaginați voi. Vorbesc serios! Nu o dată am fost întrebat de amantele din viața mea. Așa cum am mai spus-o, eu n-am avut amante. Am avut iubite. Am prețuit frumos legăturile pe care le-am avut cu partenerele mele și am căutat să fac față de acestea gesturi romantice. Găsesc că e important să aduci puțină poezie într-o relație”, a mai relatat Florin Piersic.

Florin Piersic si Anna Széles. Sursa foto: Facebook.

Florin Piersic nu s-a lăudat cu femeile din viaţa sa

Florin Piersic a respectat toate femeile pe care le-a iubit. Niciodată nu s-a lăudat cu relaţiile sale aşa cum fac majoritatea bărbaţilor. Iubirea nu înseamnă cantitate sau trofee, mai spune actorul.

„Dovada este că, în ciuda faptului că viața ne-a îndepărtat, am rămas prieten cu fostele mele soții și chiar cu fostele mele iubite. N-o să mă auziți niciodată lăudându-mă că aș fi avut sute de femei. Mi se pare puțin ridicol din partea bărbaților care fac asta. Pentru mine iubirea nu s-a măsurat în cantitate. În trofee. Și dacă vreți să fiu sincer până la capăt, cred că nu există limită de vârstă pentru a fi îndrăgostit. O existență fără iubire este tristă; este o viață fără sens, fără speranță”, declara Florin Piersic.