Florin Piersic, într-un recital de excepție: „Nu întreba câţi ani am”

Florin Piersic, mare artist şi patriot. Renumitul actor a dezvăluit cât de mult iubeşte România şi a povestit despre planurile sale de activitate artistică.

Florin Piersic, de ce îi place România

Florin Piersic a spus că iubeşte România, în primul rând, pentru oamenii ei.

„Datorită turneelor şi a celor câteva mii de spectacole pe care le-am făcut în ţara asta a noastră, România, am cunoscut oameni extraordinari, oameni buni. Oameni extraordinari, repet cuvântul. Asta îmi place mie la România.Am întâlnit oameni extraordinari, care m-au impresionat”, a spus actorul.

Florin Piersic a spus că iubeşte toate locurile din România, dar cel mai ult poartă în suflet Bucovina.

„Toate locurile din România sunt în sufletul meu. Dar trebuie să spun că Bucovina, pentru mine, este locul în care am copilărit. Şi în care părinţii m-au dus până la vârsta de 22 de ani. Gândiţi-vă că, până la 22 de ani, eu nu am văzut marea. N-am ştiut ce e aia să mergi la mare. Dar mergeam în Bucovina”, a precizat Florin Piersic.

Ce ar face actorul dacă ar avea o maşină a timpului

Florin Piersic spune că dacă ar avea o maşină a timpului, ar reveni în trecut pentru o cină cu părinţii săi.

„Dacă aş putea, din nou, m-aş întoarce pe Strada Bolintineanu, numărul 10, în Cluj. Unde locuiam cu părinţii mei, să fiu din nou cu ei. Acolo, la cină. Să mâncăm, să ne bucurăm, să o îmbrăţişez pe mama me. Şi să-i spun „tu ai fost, eşti şi rămâi sufletul meu”. Asta aş fi dorit, dacă aş fi avut o maşină a timpului”, a declarat marel actor.

Florin Piersic, despre popularitatea sa

Marele actor a mărturisit că îi place popularitatea sa.

„Multă lume mă întreabă „nu te oboseşte popularitatea?”. Iar eu le zic, care popularitate? Cum să mă obosească?. Pe mine dacă nu mă opreşte cineva pe stradă mă îmbolnăvesc. Eu abia aştept să fiu oprit, să îmi spună lumea ceva. O să îmi lipsească ziua în care nu o să mai fiu oprit. În care nu o să mi se mai ceară nimic”, a spus Piersic.

Artistul a recunoscut că primeşte că primeşte energie de la fanii săi.

„Cartea asta, „Viaţa este o poveste”, este cartea mea de vizită. La lansarea cărţii a fost o nebunie. În trei zile, primul tiraj al cărţii, care era e 5.000 de volume, s-a dus. Chiar directorul editurii mi-a spus „măi, eşti ceva de … nu eşti adevărat. De unde ai atâta energie?”. Zic „de unde să am? De la public, de la românii mei”, a declarat Florin Piersic.

Oamenii care îl fascinează pe marele artist

Florin Piersic a declarat că îl fascinează oamenii care s-au realizat în ţara asta.

„Vă daţi seama că eu îi cunosc pe toţi, pe aproape toţi. L-am cunoscut pe Răzvan Theodorescu. L-am cunoscut şi îl cunosc foarte bine pe Duckadam, cu care sunt prieten. Îl ştiu foarte bine şi îl am la suflet pe Hagi, care şi el e o figură. Eu am fost în spectacole cu prieteni, cu neprieteni, cu public extraordinar, împreună cu Nadia Comăneci.

Deci pe toţi aceştia i-am avut aproape. I-am cunoscut. Am fost cu ei în fel de fel de locuri”, a mărturisit artistul.

„În momentul în care am fost la Tudor Arghezi, în vizită, la Mărţişor, la Casa Memorială Tudor Arghezi, i-am spus „Bună ziua, maestre!” şi el cică „Mie să nu îmi spui maestre”. Zic „De ce?”, iar el zice „pentru că dacă sunt 20 de artişti la o masă şi strigi – maestre – toţi întorc capul. Deci toţi sunt maeştri”. Deci eu nu sunt maestru, eu sunt Florin. Maeştri au fost mulţi, eu sunt doar Florin”, a adăugat actorul.

Florin Piersic despre următoarele spectacole

„O să am spectacol pe 18 decembrie, la Teatrul Naţional. Tot cu această piesă. Plus că mai am un recital, care este de fapt cartea mea de vizită. Se numeşte „Nu întreba câţi ani am”. Vă daţi seama ce titlu am găsit. Se chema înainte „Florin Piersic pur şi simplu”.

Am spus să schimbăm, că acum o să spună lumea „ce mai caută ăsta?”. Caută, că fără dumneavoastră nu există. Fără dumneavoastră, spectatorii. Vă iubesc mult, să ştiţi!”, a declarat Florin Piersic la Antena 1.