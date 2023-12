Secretele lui Florin Piersic. Binele pe care l-a ținut ascuns zeci de ani

Florin Piersic a povestit despre un moment care l-a impresionat, din trecutul său. Marele actor a evitat să vorbească despre acest lucru, așteptând până la 87 de ani. Este vorba despre ajutorul pe care l-a acordat unei fetițe pe care a întâlnit-o în urmă cu mulți ani. O faptă bună cu care nu a dorit să se laude.

Florin Piersic, poveste impresionantă

Actorul a vorbit, în cele din urmă, despre un moment care l-a impresionat, în trecutul său. A făcut-o într-un interviu pe care l-a realizat împreună cu Dan Negru, în urmă cu câtva timp. El a vorbit despre cum a ajutat o micuță orfană să-și schimbe viața, în urmă cu foarte mulți ani. Florin Piersic a povestit cum, în timpul unor filmări i-a atras atenția o fetiță de o frumusețe răpitoare.

„Stătea și se uita la mine. Și eu o sesizam. Frumușică, parcă era un cap de-al lui Grigorescu. Am în imagine câțiva dintre pictorii români care au făcut tablouri pe care eu nu pot să le uit niciodată. Și mă uitam la ea, avea și o băsmăluță. Mă urmărea chipul ei. I-am spus pe tine cum te cheamă? «Maria». Zic: «Măriucă dragă, extraordinară ești, dar de ce te uiți așa la mine?». «Pentru că vă iubesc!». «Mă iubești pe mine? De ce?». «Nu știu, dar vă iubesc mult»”, a povestit Florin Piersic.

Din discuții, a aflat că era orfană, crescută de o mătușă, și a decis să o ajute. Ba chiar a dorit să o înfieze. Dar cum problemele sale familiale nu-i permiteau să aibă grijă de un copil, a ales să o susțină financiar.

„I-am spus: «unde locuiești, ce fac părinții tăi?». «Nu mai am părinți». Cum? «Mama a căzut de pe un car cu fân și a făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata». «Și tu unde stai?» «Stau la o mătușă». (…) Și ne-am dus la ea. Fetița mi-era foarte dragă. Eu am avut o soră care s-a pierdut, în 42. Vreau să fac ceva pentru fetița asta. Zic: «vreau să o înfiez». Dragilor, e foarte important ce vă spun acum. Atunci, așa am simțit că vreau să o înfiez”, a relatat Florin Piersic.

Actorul s-a legat de micuța Maria

Acum, după mulți ani, a mărturisit că a vrut să o înfiieze pe micuța Maria. Iar pentru a face acest pas, a vorbit mai întâi cu părinții săi. Cu atât mai mult cu cât, activitatea de actor și problemele familiale, de atunci, nu-i lăsau prea multă vreme ca să se ocupe de un copil.

Florin Piersic a cerut sfatul părinților săi, însă tatăl său i-a spus că nu va avea timpul necesar să se ocupe de micuță. Iar ajutor din partea lor, având în vedere vârsta, nu putea aștepta foarte mult.

„Am ținut legătura și m-am dus la București și le-am spus părinților mei. Atunci, tata a spus: «Florin, tu ai atâtea probleme, noi suntem deja în vârstă. Te angajezi la un lucru foarte grav, pentru că tu trebuie să o aduci la București». Eram căsătorit, aveam probleme”, a mai povestit Florin Piersic.

Cântărind situația, și-a dat seama că părinții au dreptate și că îi va fi greu să se ocupe de micuță. Drept urmare, a decis să o ajute financiar. Ceea ce a și făcut, după cum relatează.

„Atunci i-am ascultat pe părinții mei, dar imediat am luat legătura cu ea, pentru că mă duceam des la Baia Mare. Și de atunci… am spus așa: că tot ceea ce câștig eu de la teatru, salariul meu, îl trimit fetiței acesteia”, a mai spus Florin Piersic.

Florin Piersic binefăcătorul unei orfane

Timpul a trecut, iar Maria a crescut, a mai spus Florin Piersic. S-a căsătorit și are, la rândul ei, două fetițe. Au rămas, însă, în relații apropiate, considerându-l binefăcătorul ei.

Actorul a mai povestit că a făcut bine pentru sufletul său. Pentru că fetița i-a adus aminte, , de sora pe care a pierdut-o în 1942, în timpul războiului.