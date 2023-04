Moment trist pentru scena din România. Florin Piersic își ia adio de la fani. Când va avea ultima apariție

De ziua lui onomastică, Florin Piersic și-a anunțat fanii că se va retrage din lumina reflectoarelor în scurt timp. Actorul a dezvăluit și care va fi ultimul spectacol în care va juca și la ce teatru sunt așteptați cei care doresc să-l vadă în pielea unui nou personaj.

„Astăzi am spectacol – „Străini în noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit că știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării. Mă bucur că acest spectacol merge încă. La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul ‘Pintea’. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori,” a spus Florin Piersic la Antena 3 CNN.

Florin Piersic, al 1282-lea spectacol din 15 ani

Florin Piersic a mai declarat că acesta este al 1282-lea spectacol din ultimii 15 ani și că speră să aibă energia necesară să mai joace puțin pentru a le aduce fanilor zâmbetul pe buze. El a spus că îi îmbrățișează pe cei care i-au fost alături și care au apreciat munca lui.

„Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp să mai pot să mai apar și să-i văd. Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: ‘Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii’. Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu „Străini în noapte,” aici e soare, deci se potrivește bine urarea mea pentru dumnealor pe care-i îmbrățișez. Celor care sunt împrăștiați prin lume și mai trăiesc românește le urez toate cele bune,” a mai spus Florin Piersic.