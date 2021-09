Florin Piersic Jr. și-a surprins fanii cu un gest rar. Fotografia a făcut înconjurul internetului

Sonia este fiica cea mai mare a actorului, pe care o are din relația cu Dorina Chiriac. Sonia Piersic are 15 ani și este o domnișoară în adevăratul sens al cuvântului. Recent, cei doi au fost pe litoral, unde și-au făcut și o fotografie. Actorul a postat-o pe Instagram cu descrierea „Daughter & Dad’.

Chiar dacă, de-a lungul timpului, actorul a fost foarte discret în ceea ce privește viața sa personală și nu a vorbit deschis despre relațiile sau copiii săi, fotografiile pe care le posteazaă din când în cînd pe rețelele de socializare vorbesc de la sine.

Acum, Florin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Cipcă, femeia care i-a oferit al doilea copil. Pe cel mic îl cheamă Sasha și a împlinit de curând 5 ani.

Florin Piersic Jr. alături de nume mari de la Hollywood

Florin Piersic Jr. a apărut într-o nouă peliculă de acțiune, filmată în București, alături de mari nume de la Hollywood. El a jucat, alături de nume mari de la Hollywood, Samuel L. Jackson şi Michael Keaton. Este vorba despre pelicula „The Protégé”. Noul film este regizată de Martin Campbell, care sa semnat regia și pentru „The Expendables”, „James Bond – Casino Royale” și „Masca lui Zorro”.

Directorul de imagine a fost David Tattersal, care și-a pus semnătura pe mai multe episoade din Star Wars, scrise şi regizate de George Lucas („Ameninţarea Fantomei” – 1999 , „Attack of the clones” – 2002 şi „Revenge of the Sith” – 2005).

Pelicula The Protege s-a filmat în România, de către Frame Film, aceeași companie care produce serialul Las Fierbinţi.

Filmările s-au desfășurat vreme de aproape trei luni, în perioada ianuarie – martie 2020, în locații din București și Snagov. De filmări s-au ocupat peste 200 de tehnicieni români şi peste 100 de figuranţi. Filmul se va lansa pe data de 20 august.

În București au fost recreate decoruri din Laos, Vietnam sau Londra.