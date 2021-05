Actorii Tudor Chirilă şi Florin Piersic jr. vor juca, alături de nume mari de la Hollywood, Samuel L. Jackson şi Michael Keaton. Este vorba despre pelicula „The Protégé”. Noul film este regizată de Martin Campbell, care sa semnat regia și pentru „The Expendables”, „James Bond – Casino Royale” și „Masca lui Zorro”.

Directorul de imagine este este David Tattersal, care și-a pus semnătura pe mai multe episoade din Star Wars, scrise şi regizate de George Lucas („Ameninţarea Fantomei” – 1999 , „Attack of the clones” – 2002 şi „Revenge of the Sith” – 2005).

Filmările s-au realizat la București și Snagov

Pelicula The Protege s-a filmat în România, de către Frame Film, aceeași companie care produce serialul Las Fierbinţi. Spectatorii vor putea recunoaște și alți actori români, pe ecran, precum George Piştereanu şi Cosmin Dominte.

Filmările s-au desfășurat vreme de aproape trei luni, în perioada ianuarie – martie 2020, în locații din București și Snagov. De filmări s-au ocupat peste 200 de tehnicieni români şi peste 100 de figuranţi. Filmul se va lansa pe data de 20 august.

În București au fost recreate decoruri din Laos, Vietnam sau Londra.

În film mai apar Michael Keaton („Birdman”, „Batman”, „Robocop”), Samuel L Jackson („Jurassic Park”, „Good Fellas”, „Pulp Fiction”) şi Maggie Q („Designated Survivor”, „Divergent”, „Mission Impossible 3”).

Care este povestea din The Protege

The Protégé a fost scris de Richard Wenk („The Equalizer 2”, „The Expendables și spune povestea unei tinere pe nume Anna (Maggie Q), care a fost salvată în copilărie de un asasin legendar, Moody, interpretat de Samuel Jackson. Tânăra a fost antrenată pentru a deveni unul dintre cei mai buni asasini plătiţi din lume.

Când Moody moare, asasinat, la rândul său, Anna pornește în căutarea criminalului, ca să se răzbune Povestea se transformă într-un joc de seducţie şi dominare împotriva unui personaj enigmatic (Michael Keaton), ucigașul lui Moody.