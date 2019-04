Ferma vedetelor lansează scandalul scandalurilor. Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă, în prim-plan. News alert tabloid

Momente tensionate la Pro TV. În ultima ediție a emisiunii „Ferma vedetelor. Un nou început”, spiritele s-au încins și a izbucnit un adevărat scandal. Se pare că „paradisul” pe care Brigitte Sfătl-a construit Florin Pastramă începe să de prăbușească, iar între cei doi îndrăgostiți care au provocat mai multe controverse, lucrurile nu sunt numai lapte și miere așa cum lăsau ei impresia.





Brigitte Sfăt a cedat și a spus tot ce avea pe suflet, După ce a fost trimisă la duel Brigitte Sfăt l acuzat pe Florin Pastramă că vrea să o folosească și să o influențeze negativ în alegerea pe care urma să o facă!

„Mă simt folosită. I-ai lăsat să vină la mine cu tot felul de propuneri. De ce i-ai lăsat să mă dărâme? De ce nu ai avut încredere în mine? De ce nu crezi că eu m-am rugat și știu? O să aleg pe cine vreau eu. Mă simt trădată. Cine mă folosește pierde. Am o problemă psihică cu cei care mă folosesc. Dacă nu crezi în credința mea, nu mă interesează”, i-a spus Brogitte lui Florin Pastramă, notează B1.

Cuplul format din Brigitte Sfăt și Florin Pastramă a provocat numeroase controverse. În repetate rânduri, aceștia au renunțat la inhibiții si au lost protagoniștii unor scene incedniare.

Băiatul musculos şi de bani gata de la „Ferma 2019”, Florin Pastramă, odată ce s-a văzut înconjurat de femei a început să-şi arate faţa de Don Juan. După ce logodnica sa, Raluca Podea, a văzut la televizor momentele de tandreţe între el şi Brigitte Sfăt, fosta soţie a lui Ilie Năstase, a luat pur şi simplu foc. Raluca nu ratează nicio ocazie pentru a o face cu ou și cu oțet pe Brigitte.

„Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându –i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşita. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ”, a spus Raluca Podea, în urmă cu ceva vreme.

