Florin Dumitrescu și-a ales „cuțitul de aur” din acest sezon. Cine este Laurențiu Neamțu

Laurențiu Neamțu este un sous chef în vârstă de 35 de ani din Brașov. Concurentul a reușit să îi impresioneze pe cei trei chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu doar cu preparatul pe care l-a pregătit, ci și prin povestea sa. El a gătit pentru cei trei jurați un mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate și învelit în prosciutto.

Pasiunea lui Neamțu pentru bucutărie a început la vârsta de 12 ani când a mers să lucreze alături de tatăl său, care a fost bucătar. Concurentul a mai adăugat că îi place foarte multe emisiunea „Chefi la cuțite” și consideră că aceasta a schimbat mult percepția oamenilor. Mai mult decât atât, el a sperat să obțină măcar două cuțite pentru a trece în etapa următoare. Laurențiu Neamțu a mărturisit că a avut mari emoții când a văzut că preparatul său se îndreaptă spre cei trei chefi.

Laurențiu Neamțu, „cuțitul de aur” al lui Florin Dumitrescu

Concurentul a fost întrebat de Florin Dumitrescu dacă vine din Franța. Acesta a spus că s-a întors în România în anul 2019, după ce a lucrat timp de 14 ani în străinătate ca bucătar. El a plecat la vârsta de 19 ani în Cipru, unde a stat patru ani. Ulterior, a mers în Statele Unite, unde a locuit și a lucrat timp de opt ani ca bucătar. În cele din urmă, Neamțu a ajuns pe poziția de sous chef la un country club din Florida, unde veneau foarte multe vedete.

„Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la două și la trei stele Michelin. Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1.800-1.900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici”, a povestit concurentul.

Laurențiu Dumitrescu și Florin Neamțu se cunoșteau

Ulterior, Dumitrescu l-a întrebat pe concurent cum îl cheamă și nu i-a venit să creadă când a auzit numele acestuia. „Nu cred, ești Laurențiu Neamțu! Noi eram prieteni pe Facebook în 2008, 2009, 2010. În 2011 erai în China. Avem conversație pe Messenger. Nu l-am recunoscut, arăta diferit atunci”, a spus cheful. Toți cei trei jurați i-au spus concurentului că are un CV foarte impresionant. El a primit trei cuțite din partea celebrilor chefi, dar Dumitrescu a decis să îi ofere cuțitul de aur și șansa de a face parte din echipa lui fără să mai treacă și prin alte probe.

„Neamțule, ăsta e al tău”, a zis Florin Dumitrescu când i-a oferit cuțitul de aur. Bucătarul a mărturisit că doar a putut să viseze la acest moment. Dumitrescu i-a spus „cuțitului său de aur” să își aducă aminte toate lucrurile pe care le-a învățat în Statele Unite pentru a câștiga acest sezon. După ce acesta a părăsit platoul, cei trei chefi au căzut de acord că Laurențiu Neamțu este cel mai bine pregătit „cuțit de aur” din istoria emisiunii.

„Ce-am prins, am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent pe baza CV-ului din istoria Chefi la cuțite. Și e al meu”, a mai zis Dumitrescu. „Pare că e un cuțit de aur puternic”, a confirmat Sorin Bontea. „Eu cred că e cel mai bun cuțit de aur de până acum. Ca experiență e top!”, a spus și Cătălin Scărlătescu.