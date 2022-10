Rochia care i-a pus în evidență corpul soției lui Justin Bieber. Cu cine s-a întâlnit Hailey la un eveniment din Los Angeles

Soția artistului Justin Bieber a purtat o rochie maro, cu umerii goi și decupaj adânc pe abdomen. Aceasta i-a pus în evidență silueta perfectă. În același timp, modelul în vârstă de 25 de ani a optat pentru un machiaj în tonuri calde și o coafură lejeră care i s-au potrivit excelent.

În plus, în timpul ceremoniei de sâmbătă seara, 15 octombrie, Julia Roberts a fost onorată cu trofeul Icon Award. George și Amal Clooney au venit să o susțină pe actrița din Pretty Woman. În urmă cu un an, evenimentul la care au participat mai multe vedete internaționale a reușit să strângă 11 milioane de dolari pentru noul muzeu. Tilda Swinton a primit premiul Visionary Award care onorează „artistul a cărui operă extinsă a dezvoltat arta cinematografică”.

Hailey Biber, dezvăluiri legat de despărțirea lui Justin de Selena Gomez

Soția lui Justin Bieber a acordat un interviu, în timpul podcastului „Call Her Daddy”. Hailey a clarificat pentru prima oară zvonurile potrivit cărora ea ar fi fost motivul pentru care Justin Bieber și Selena Gomez s-au despărțit. Modelul american a fost întrebată, în timpul interviului, dacă au existat discuții între ea și artista care acum joacă în serialul de succes „Only Murders In The Building”. În acest context, Hailey a mărturisit că „E așa o nebunie, încât nu am vorbit niciodată despre asta”. În plus, ea a adăugat că „O mare parte din perpetuare, din ură, provine din ideea asta: Oh, i-ai furat bărbatul”, notează ProFM.

Hailey și Selena s-au întâlnit la evenimentul care a avut loc în weekend. Spre uimirea celor prezenți, cele două femei au fost văzute discutând și cele două chiar au făcut și un set de poze împreună. Acest lucru a arătat doar că între Hailey și Selena nu există ură din cauza lui Justin Biber. Selena Gomez și artistul au format un cuplu timp de cinci ani. La scurt timp de la despărțire, cântărețul și-a anunțat relația cu Hailey.