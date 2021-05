Premierul Florin Cîțu a declarat că planul are ținte anuale care trebuie atinse pentru a primi sumele de bani alocate.

„PNRR este un program foarte bun pentru modul nostru de a face administraţie pentru că are clar nişte ţinte anuale şi dacă nu le loveşti, nu iei banii. Este un program care te forţează să fii eficient, de aceea îmi place mie PNRR. Are o parte de reforme şi are o parte de investiţii cu borne clare şi atunci administraţia publică românească, care trebuie împinsă puţin de la spate, are nevoie de aceste borne clare în fiecare an pentru a atrage banii şi pe acest lucru mizez eu.

Mizez pe faptul că miniştrii care vor veni în Comitetul interministerial să-şi arate aceste măsuri. Şi cred că vom avea şi la fiecare şedinţă de guverm 10 minute la început în care fiecare ministru va raporta progresul proiectelor pe care le are în PNRR”, a declarat Florin Cîţu la B1 TV.

Premierul Florin Cîţu a declarat că PNRR urmează să fie prezentat în detaliu, acesta având o parte de reformă şi o alta de investiţii. Programul, a declarat Cîțu, are termene și obiective clare care îi obligă pe beneficiari să devină eficienți.

„PNRR va fi prezentat public în detaliu. Până la urmă, sunt proiectele pe care le-am avut public în buget, şi aici am avut o altă frustrare, eu, personal, pentru că am găsit multe proiecte care zăceau prin ministere de ani de zile pe care oamenii ăştia dintr-o dată au crezut că pot să le facă”, a declarat premierul Florin Cîțu la B1.

Doar anumite proiecte vor primi finanțare

Potrivit spuselor sale, prin acest program vor fi derulate investiții care au componente de mediu și de digitalizare. Florin Cîțu a precizat că nu este de acord cu introducerea unor proiecte, în acest program, doar pentru a fi trecute.

„PNRR ar trebui să aleagă acele proiecte mature care pot fi făcute, care au parte de verde, care au parte digitală. Eu de anul trecut am curăţat în buget şi am spus că o condiţie clară este aceea de a nu mai introduce proiecte. Le introducem acolo, le bugetăm, trece anul, nu am făcut nimic, dar le punem acolo, doar să fie acolo. Trebuie curăţat acest sistem”, a declarat Florin Cîţu.

Moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu. PSD a stabilit data

Prima reacție a lui Dacian Cioloş în scandalul PNRR: „Nu a existat nicio refuzare, nicio respingere”

În acest context, premierul a explicat cum este structurat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe două componente esențiale, reformă și investiții.

„PNRR are o parte de reformă, o parte de investiţii, capitole pe sectoare unde România are nevoie să meargă şi asta am negociat cu Comisia. Şi după aceea, veţi vedea, implementarea o vom face, va fi un Comitet interministerial, condus de premier”, a declarat Cîţu.

Vin banii pentru autostrăzi. Comisia Europeană a aprobat finanțarea din PNRR – surse

Controversele din jurul PNRR

PNRR va fi depus oficial luni la Comisia europeană, iar în 2 iunie va fi prezentat public. Planul a stârnit deja numeroase controverse, iar PSD, principalul partid de opoziție a anunțat că va depune o moțiune de cenzură pe 14 iunie.

Social-democrații susțin că PNRR va veni la pachet cu o serie de măsuri de austeritate care vor influența în rău nivelul de trai al românilor. Între acestea se află majorarea vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare, dar și eliminarea pensiei anticipate.

Liderii Puterii au evitat să răspundă concret la întrebările pe această temă, spunând că au fost doar discuții, fără să fie luată nici o decizie.