Primul-ministru a mers până la Bruxelles ca să găsească susținere, iar miercuri a fost obligat să îl prezinte și în fața parlamentarilor.

Scrisoare deschisă adresată premierului Cîțu

Gabriel Păun a transmis printr-o scrisoare deschisă, semnată de mai multe ONG-uri, îngrijorarea față de „lipsa prezentării unei viziuni de ansamblu, cu o logică de intervenție solidă bazată pe obiective clare, a PNRR”.

Semnatarii scrisorii deschise, adresată atât premierului Florin Cîțu, cât și ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sunt: Raluca Nicolae, membru fondator Asociația Agent Green, Theodor Cojoianu, co-fondator RoSIF și membru EU Platform on Sustainable Finance, EU Commission, Anca Chirilă Gheorghică, director Asociația Mai Bine, Daniela Mitrofan, președinte Organizația Reset, Constantin Turmac, președinte Fundația Snagov, Anamaria Hâncu, președinte și co-fondator Let’s Do It, Romania.

Conform informațiilor publicate pe site-ul organizației, „Agent Green” este o organizație neguvernamentala și non profit pentru protecția mediului, înființată în anul 2009, iar ”afinitatea organizației este de a investiga crime de mediu, de a le expune strategic și de a promova soluții pentru conservarea biodiversității și asigurarea bunăstării generațiilor viitoare”.

Guvernul acuzat de „lipsă de transparență”

În contextul dezbaterilor privind Planul Național de Redresare și Reziliență, organizația „Agentul Green”, al cărei fondator este chiar consilierul onorific al premierului Cîțu, acuză Guvernul de „lipsă de transparență”.

În scrisoarea deschisă, semnatarii îi atrag atenția premierului că PNRR nu prezintă detalii referitoare la „proiecte eligibile”, ceea ce îl transformă într-un semnal de alarmă.

„Această abordare generează o lipsă de transparență din partea Guvernului României în ceea ce privește proiectele propuse pentru finanțare din cadrul celor 29,2 milliarde de euro care urmează să fie alocate României. De asemenea, este alarmant faptul că planul nu prezintă detalii cu privire la proiectele eligible pentru Pilonul 1 – Tranziția Verde în cadrul PNRR, și la măsura în care planul, în ansamblul său, este coerent cu obiectivele Pactului verde european”, se precizează în scrisoarea deschisă.

Mai mult, semnatarii atrag atenția că, după consultările publice din februarie, nici unul dintre proiectele incluse în pilonul “Tranziţia verde” al PNRR nu a fost prezentat integral, astfel încât să fie clare efectele acestuia din perspectiva impactului asupra mediului.

„De aceea, cerem Guvernului României să facă publice proiectele propuse pentru finanțare în PNRR, însoțite de prezentarea modului în care aceste proiecte evită impactul semnificativ negativ asupra mediului şi, în cazul proiectelor din Pilonul I – Tranziția Verde, a modului în care aceste proiecte sunt aliniate cu Pactul verde European”, potrivit semnatarilor.

„Proiecte cu impact negativ asupra mediului, sub masca protecției climatice”

Uniunea Europeană a decis să investească în jur de 670 miliarde euro în reconstrucția economiei europene în urma crizei COVID, iar Regulamentul pentru Planul de redresare pentru Europa a stabilit ”obiectivul ambițios al utilizării acestei sume uriașe pentru a conduce Uniunea Europeană într-un viitor ecologic și digital”.

Semnatarii scrisorii deschise atrag atenția premierului Florin Cîțu că toate concluziile evaluării acestor planuri sunt deosebit de îngrijorătoare.

Arată că fie nu există alocări bugetare pentru proiecte care privesc conservarea, protecţia şi refacerea biodiversităţii, fie proiectele propuse păstrează măsuri care au un impact negativ asupra mediului, adesea sub masca protecției climatice.

Din 16 februarie 2021, Gabriel Păun este consilier onorific al premierului Florin Cîțu, activitatea acestuia fiind neremunerată.

Accident rutier al activiștilor de mediu

În urmă cu șase ani, mașina în care se afla Gabriel Păun a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia omul de afaceri Mihalache Bocea, din Deva, a rămas paralizat de la brâu în jos.

Mașina era condusă de activistul de mediu Alin Andrioni, cel care avea să fie desemnat în 2016 candidatul Partidului Verzilor la Primăria Hațeg. Acest dosar a stat patru ani pe masa procurorilor, fiind trimis în judecată în septembrie 2019. Zece luni mai târziu, pe 29 iulie 2020, judecătorul de cameră preliminară a retrimis dosarul la procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În acest dosar controversat a fost audiat și senatorul USR Mihai Goțiu, iar cei implicați au insistat în a spune că vina a aparținut victimei. Alin Andrioni a fost apărat vehement de Gabriel Păun, cu toate că, în urma cercetărilor, procurorii l-au acuzat pe Andrioni de „tentativă de omor”, acesta aflându-se, la momentul respectiv, pe proprietatea privată a omului de afaceri din Deva.

Chiar și acum, la șase ani după ce Andrioni a dat cu mașina peste omul de afaceri, activiștii de mediu prezenți atunci la incident susțin că ei au fost atacați, fără însă a preciza că ”acțiunea de apărare a mediului” a fost făcută pe o proprietate privată și că a avut ca rezultat un om paralizat.

Potrivit sursei citate, „Agent Green” este puternic susținut de un politician austriac, Thomas Waitz, europarlamentar , membru al Partidului Verde din Austria și al Partidului Verde European, din familia căruia face parte și Partidul Verzilor al cărui candidat în Hațeg a fost Alin Andrioni, cel care conducea mașina în care se afla și Gabriel Păun la momentul accidentului, scrie Gândul.