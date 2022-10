Florin Cîțu îi atacă pe Iohannis și pe Ciucă: A existat o tentativă de a-i exonera pe cei care au plagiat

„Este o declarație fermă și eu cred în această declarație: toleranță zero pentru plagiat! Eu m-aș distanța un pic, cred că România are nevoie de exemple clare. Cred că românii au nevoie de mai multe fapte, care să arate că există toleranță zero, nu doar declarații. Declarațiile, sigur, sunt ușor de făcut, cu toții le facem, politicienii fac foarte multe declarații, dar avem foarte puțini politicieni care, atunci când vine vorba de a-și susține declarațiile cu fapte, fac acest lucru”, a declarat Florin Cîțu într-un interviu pentru ProfitNews.

Florin Cîțu îl provoacă pe Klaus Iohannis

Cîțu a mai spus că, în perioada în care activa ca președinte PNL, a blocat o inițiativă legislativă de exonerare a plagiatorilor.

„Cât eram președintele PNL, la Camera Deputaților, a existat o tentativă de a introduce un amendament prin care erau exonerați cei care plagiaseră. Am aflat la timp, am aflat dintr-o postare pe Facebook, deși eram președintele PNL, și am oprit această tentativă. Colegii mei au votat în primă fază și asta m-a supărat foarte tare. Am spus că trebuie să meargă înapoi în comisie și să scoată acel amendament, atât timp cât eu sunt președintele PNL.”, a mai spus fostul lider PNL.

Florin Cîțu îl provoacă pe Klaus Iohannis să explice ce înseamnă pentru el toleranță zero față de plagiat, în condițiile în care susține un premier acuzat tocmai de această faptă.

„Vă voi trimite la domnul președinte, președintele poate să explice ce înseamnă toleranță zero față de plagiat pentru domnia sa. Eu v-am spus ce înseamnă pentru mine și eu susțin cu fapte ce spun. Plagiatul este furt de fapt. Președintele României a avut declarații și a fost ascultat de fiecare dată când era un politician care era acuzat de ceva. Îi spunea să facă un pas în spate, să-și clarifice situația.”

„Premierul și președintele pot să explice mai bine ce au de gând, dar eu spun că politicienii au datoria față de alegători să explice atunci când există semne de întrebare.”