Florin Cîțu dezminte căsătoria cu PSD: „Aici nu e iubire”. Ce fel de relație au liberalii cu social-democrații?

Alianța dintre PNL și PSD a fost aspru taxată, mulți dintre liberali ajungând să își dea demisia pe bandă rulantă din partid, cu precădere cei din Diaspora, care au susținut că partidul le-a înșelat așteptările. PNL Austria s-a dizolvat, recent. La fel s-a întâmplat și în Italia, după ce liberalii au demisionat în bloc și au transmis că îl vor urma pe fostul președinte al PNL, Ludovic Orban.

„PNL ne-a înșelat așteptările împreună cu o gașcă de oportuniști”

„Nu întâmplător am ales această zi, am ales această zi de 25 noiembrie 2021 în care PNL a pecetluit înţelegerea cu PSD, am ales să-mi dau demisia din funcţia de Preşedinte al PNL Diaspora Austria, din funcţia de Vicepreşedinte al PNL Diaspora şi din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal, mâhnit de PNL cel de astăzi, cel de după 25 septembrie 2021, confiscat de către un şef de stat rătăcit, care ne-a înşelat aşteptările, împreună cu o gaşcă de oportunişti şi venetici care neagă trecutul istoric şi nu au nimic în comun cu Brătienii. Nu pot să fiu părtaş la înşelarea electoratului de dreapta, electorat care ne-au acordat votul şi încrederea sa pentru a scăpa de PSD. Prin acest gest mă alătur domnului Ludovic Orban şi celorlalți Liberali Autentici care au înţeles să ia atitudine şi să protesteze faţă de o alianţă toxică, alianţă imorală şi distrugătoare atât pentru PNL cât şi pentru România!”, a spus președintele PNL Austria, Ioan Brumar.

Florin Cîțu: Relația cu PSD nu e una de „iubire”

Actualul președinte al liberalilor oferă, însă, asigurări colegilor de partid că PNL „își duce la bun sfârșit mandatul pe care l-a primit de la alegători în 2020, de a moderniza și reforma România”. Dar asta „doar dacă suntem acolo (n.r. la guvernare) și suntem gardienii reformelor din PNRR”, a precizat Florin Cîțu, subliniind că „aici nu e o relație de iubire, de dragoste (n.r. cu PSD)”.

„PNL este unit. Esența liberalismului înseamnă și opinii care nu sunt de acord cu tine. Prefer să vină cu aceste opinii în BEX, nu pe Facebook (…) Le-am promis liberalilor că rămânem la guvernare și românilor ca facem reforme”, a mai spus președintele liberalilor.