PNL s-a rupt în bucăți! Demisii pe bandă rulantă după mariajul cu PSD. „PNL ne-a înșelat așteptările”/„Îl urmăm pe Ludovic Orban”

Lovitură din plin pentru Partidul Național Liberal. O altă filială din Diaspora s-a dizolvat, după ce liberalii au bătut palma cu social-democrații pentru conturarea unui nou guvern sub conducerea generalului Nicolae Ciucă. În spațiul public s-a susținut că președintele PNL, Florin Cîțu, nu a fost încântat de această măsură, motiv pentru care nu a dorit ca presa să surprindă momentul în care s-a semnat acordul politic cu șeful social-democraților, Marcel Ciolacu.

Florin Cîțu oferă asigurări că PNL își va respecta principiile

De altfel, Florin Cîțu a oferit asigurări românilor că partidul pe care îl conduce nu va renunța la principiile care îl definesc. Mai mult decât atât, dacă PSD intră la guvernare nu înseamnă că PNL se va compromite, a sugerat Florin Cîțu.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. (…) Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a spus președintele PNL, făcând referire la acuzațiile aduse cu privire la noua alianță de guvernare.

PNL Austria s-a dizolvat: „Am promis că nu vom sta alături de PSD”

În ciuda acestui lucru, tot mai mulți liberali se îndepărtează de partid. Pe 25 noiembrie, „PNL Austria a murit”.

„Membrii BP și președintele filialei demisionează în bloc, deci s-a dizolvat Biroul Politic al PNL Diaspora-Austria. Diaspora nu uită, diaspora votează, diaspora contează.

Am recurs la această decizie pentru că nu suntem de acord cu monstruoasa coaliţie dintre PSD- PNL-UDMR, pentru că am promis alegătorilor noştri, ca LIBERALI, că nu vom sta niciodată alături de PSD. Credincioşi valorilor liberale ne alăturăm platformei de Dreapta, Diaspora Brătianu.

Îl urmăm pe liderul nostru, Ludovic Orban, în noul partid politic. PRIN NOI ÎNŞINE!!!”, a transmis Ioana Diaconu pe pagina sa de Facebook. Liberala a publicat și demisia șefului, Ioan Brumar.

„PNL ne-a înșelat așteptările împreună cu o gașcă de oportuniști”

„Nu întâmplător am ales această zi, am ales această zi de 25 noiembrie 2021 în care PNL a pecetluit înţelegerea cu PSD, am ales să-mi dau demisia din funcţia de Preşedinte al PNL Diaspora Austria, din funcţia de Vicepreşedinte al PNL Diaspora şi din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal, mâhnit de PNL cel de astăzi, cel de după 25 septembrie 2021, confiscat de către un şef de stat rătăcit, care ne-a înşelat aşteptările, împreună cu o gaşcă de oportunişti şi venetici care neagă trecutul istoric şi nu au nimic în comun cu Brătienii. Nu pot să fiu părtaş la înşelarea electoratului de dreapta, electorat care ne-au acordat votul şi încrederea sa pentru a scăpa de PSD. Prin acest gest mă alătur domnului Ludovic Orban şi celorlalți Liberali Autentici care au înţeles să ia atitudine şi să protesteze faţă de o alianţă toxică, alianţă imorală şi distrugătoare atât pentru PNL cât şi pentru România!”, a spus președintele PNL Austria, Ioan Brumar.

Și liberalii din Italia au demisionat în bloc

Organizația liberalilor din Umbraria, Italia, s-a dizolvat, de asemenea, după ce toți membrii acesteia, în frunte cu șeful organizației, au demisionat în bloc pe data de 24 noiembrie.

Politicienii au transmis, la rândul lor, într-o postare pe Facebook, că îl vor urma pe fostul șef al PNL, Ludovi Orban, și i se vor alătura acestuia în noul partid.