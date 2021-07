Cunoscutul actor Florin Călinescu a comentat motivele care l-au făcut să se despartă, pentru a doua oară, de ProTV. El a precizat că dacă ar fi să revină în televiziune ar face-o ca realizator al unui talk show de satiră politică.

„Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică”, a pus Florin Călinescu, conform Aleph News.

Cunoscutul actor a precizat că îl tentează ideea de a se implica într-un astfel de proiect, considerând că politica ar trebui tratată cu toată seriozitatea.

„Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru”, a spus Florin Călinescu, confirmând, astfel, că este interesat de un asemenea proiect media.

În acest context, Florin Călinescu a precizat că, în acest moment, nu există considerente care să-l determine să revină la ProTV. El a explicat ce motive l-au determinat să revină în pe ecran.

„Chiar de două ori am plecat de la ProTV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există nici un considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public”, a mai spus Florin Călinescu.

În trecut, Florin Călinescu a mai moderat un show de satiră politică numit „Chestiunea Zilei”, pe postul de televiziune ProTV.

Florin Călinescu și-a anunțat despărțirea de ProTV

Florin Călinescu a anunțat, duminică, 18 iulie, că renunță la colaborarea cu postul de televiziune ProTV. El a renunțat la colaborarea cu emisiunea Românii au talent, în juriul căreia a fost cooptat.

„Cu oarecare părere de rău, vă anunț ca renunț la colaborarea cu actualul management al ProTV. Deci, și la Românii au talent. Detalii, mai încolo”, a punctat Călinescu, pe pagina sa de Facebook.

În lipsa unor comentarii oficiale, pe surse, au apărut o serie de speculații cu privire la motivele plecării lui Călinescu de la ProTV.

Sursele din media susțin că Florin Călinescu ar fi fost nemulțumit de managementul ProTV. „Zicea de Cesnavicius (Aleksandras Cesnavicius – CEO ProTV) că poate să fie maxim fotbalist, nu manager de televiziune. Adică fotbalist de divizia B (n.red. fotbalistul Justas Cesnavicius de la FK Silas/Lithuania)”, au spus sursele.

Plecarea prezentatorului Florin Călinescu reprezintă o pierdere semnificativă pentru postul de televiziune.